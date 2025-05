¿Será La Casa de los Famosos México 2025 el reality show que por fin tenga entre sus habitantes a Ninel Conde?

Los rumores del posible ingreso de Ninel Conde a la casa más polémica de la televisión mexicana están más fuertes que nunca.

¿Qué posibilidades hay de que este 2025 Ninel Conde sí ingrese a La Casa de los Famosos México 2025? La actriz y cantante ya dio su postura sobre el tema.

Ninel Conde (@ninelconde / Instagram)

Ninel Conde responde de una vez por todas si será habitante de La Casa de los Famosos México 2025

En declaraciones recogidas por la periodista Berenice Ortiz, para su canal de YouTube, Ninel Conde habló sobre los reportes que aseguran su ingreso a La Casa de los Famosos México 2025.

La actriz y cantante confirmó que en cada temporada del reality show, tanto en México como en Estados Unidos, la han invitado a ingresar.

¿Será esta temporada la buena? Ninel Conde agradeció el interés que se ha mostrado en su ingreso al reality show.

Sin embargo, la llamada ‘Bombón Asesino’ dijo que hasta ahora no hay nada en concreto.

“Sí, ya me aseguraron sin que yo me enterara todavía, pero no tengo nada contemplado ni he firmado nada; me han hablado de esta y las otras cuatro casas y les agradezco mucho su interés”, comentó.

Ninel Conde revela cuál es su prioridad, antes que ingresar a La Casa de los Famosos México 2025

Aunque sus palabras no cerraron del todo la posibilidad de su ingreso a La Casa de los Famosos México 2025, la cantante sí dejó en claro que tiene prioridades.

Ahora mismo, dijo, está enfocada en la promoción de su nueva canción, “Báilame Lento”, que hizo en colaboración con el venezolano Nacho, quien formó parte del dueto Chino y Nacho.

El tema, estrenado el pasado 8 de mayo, mezcla la cumbia con la música urbana.

Ninel Conde dijo confiar en que su debut en la música urbana se convierta en un nuevo hit, como sucedió en su momento con ‘Bombón Asesino’.

En otro tema, los reporteros le preguntaron su opinión sobre la convivencia de su hijo con Irina Baeva -de 32 años-, la nueva pareja de su expareja.

Ninel Conde rechazó emitir cualquier comentario, señalando que su vida privada prefiere manejarla lejos de las cámaras.

Cuando los reporteros insistieron en preguntarle si tenía un mensaje para Irina Baeva, Ninel Conde se mantuvo firme, diciendo que respetaba el trabajo de la prensa, pero reiterando que no hablará de su vida privada ante las cámaras.

Así, aunque su nombre suene insistentemente para La Casa de los Famosos México 2025, Ninel Conde parece tener otras prioridades. Su regreso a la música y su discreción en la vida personal son ahora su foco principal.