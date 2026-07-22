La conductora Ale Jaramillo de 33 años de edad, sale del programa Siéntese quien pueda, luego de que se burló de la derrota de México en el partido ante Inglaterra en el Mundial 2026.

Aunque Ale Jaramillo dijo que sí le duele su salida de Siéntese quien pueda, porque era un sueño cumplido, cree que “las cosas pasan” y ahora trata de aleccionar las consecuencias de sus burlas a México.

Ale Jaramillo sale de Siéntese quien pueda; la burla de la eliminación de México ante Inglaterra le salió cara

El partido de octavos de final en donde México fue eliminado por Inglaterra del Mundial 2026, llevó a la conductora Ale Jaramillo, a burlarse en venganza de lo que en partidos anteriores sucedió de la selección mexicana contra su país Ecuador.

Ahora, pese a que Ale Jaramillo salió a dar disculpas, hoy 22 de julio de 2026, oficialmente se anunció que fue despedida de Siéntese quien pueda, el programa que conducía para TelevisaUnivisión.

Fue el conductor Jorge Bernal quien dio a conocer que Ale Jaramillo ya no estaría como parte del elenco recurrente en su panel sobre el espectáculo.

“Queremos compartir con ustedes que Alejandra Jaramillo, deja de formar parte del elenco regular de Siéntese quien pueda”. Jorge Bernal, conductor.

Asimismo, en nombre del programa le deseó lo mejor a la conductora y el desempeño que tuvo durante su participación en Siéntese quién pueda.

Al día de hoy, Ale Jaramillo tenía al menos dos semanas sin aparecer a cuadro en Siéntese quien pueda.

La conductora todavía participó en algunos programas posterior a la burla por la eliminación de México en el Mundial 2026.

Ale Jaramillo reflexiona sobre su despido tras burlarse del partido de México ante Inglaterra

La conductora Ale Jaramillo fue despedida de Siéntese quien pueda, situación que ella misma confirmó y ahora trata de aleccionar sobre la decisión de burlarse de México.

A través de sus redes sociales, Jaramillo explicó que si bien sí le duele el despido, cree que “las cosas pasan” y “situaciones de la vida” que ocurren.

Sin embargo, dijo estar consciente de su actuar y aclaró que las disculpas que dio no fueron porque se las pidieron en Siéntese quien pueda, sino que ella decidió hacerlo sabiendo que no actuó bien.