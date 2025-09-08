Adrián Marcelo -de 35 años de edad- se burla de Facundo porque, dice, lo dejaron solo y por eso salió eliminado de La Casa de los Famosos México 2025.

El domingo 7 de septiembre, Facundo -de 47 años de edad- se convirtió en el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México 2025.

Adrián Marcelo se burla de la salida de Facundo de La Casa de los Famosos México 2025

Tras haber sido anunciado como uno de los favoritos de La Casa de los Famosos México 2025, Facundo terminó saliendo del reality.

La salida de Facundo generó varias reacciones en redes sociales, destacando la de Adrián Marcelo.

Facundo saliendo de La Casa de los Famosos México 2025 (Captura de video)

A través de su cuenta de X, Adrián Marcelo reposteó una publicación en la que señalaban que Facundo salió porque no recibió el apoyo de sus amigos famosos .

En la publicación se exhibía cómo muchas celebridades habían mostrado su apoyo al conductor y, cuando estuvo en riesgo, nadie salió en su defensa.

El mensaje fue en ataque a varios famosos de la televisión y radio que habían señalado que “Facundo solo hay uno” y terminaron dejándolo solo.

Esta publicación finalizaba con que Adrián Marcelo tenía razón al cuestionar las lealtades que hay en el medio del espectáculo.

¿Se dieron cuenta? Nadie de los que gritaban a los cuatro vientos “Facundo solo hay uno”, apoyó a Facundo, nadie lo tankeó, nadie metió las manos por él. Solo su familia.



Llorath, la Gula, los doblemoral del programa Hoy, sus compañeros del radio, sus “amigos del medio”, todos… pic.twitter.com/XbMtEpChAj — Q U E E N (@dimeperra) September 8, 2025

Le piden a Adrián Marcelo que ya supere La Casa de los Famosos México 2025

El reposteo de Adrián Marcelo fue considerado un duro golpe a lo que el vivió ahora que se acerca la final de La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que mientras que algunos apoyaron su postura al señalar que a Facundo lo dejaron solo, otros creen que Adrián Marcelo solo busca figurar.

Incluso, le han recordado a Adrián Marcelo que no ha logrado superar el reality, pues él ya se creía ganador.

En las redes sociales, varios usuarios le pidieron a Adrián Marcelo que ya deje atrás el pasado, pues solo se muestra “ardido” de la manera en la que tuvo que salir.

Ya que creen que la estrategia de Adrián Marcelo no funcionó y por eso tuvo que abandonar La Casa de los Famosos México 2025.

Incluso, algunos consideran que Adrián Marcelo también habría salido como Facundo, sino es porque prefirió salir antes.