A través de su programa de YouTube, Adela Micha -de 62 años de edad- defiende a Ángela Aguilar tras las críticas que ha recibido por su romance con Christian Nodal con firme argumento sobre el amor.

Adela Micha rompe el silencio sobre la polémica que generó su entrevista con Christian Nodal, pero cuestiona el hate que ha recibido Ángela Aguilar, de 21 años de edad.

Este es el argumento sobre el amor que dio Adela Micha para defender a Ángela Aguilar y su romance con Christian Nodal

Tras la controversia que generó su entrevista con Christian Nodal -de 26 años de edad-, Adela Micha salió en defensa de Ángela Aguilar.

Christian Nodal y Ángela Aguilar (@angela_aguilar_ / Instagram)

Y es que en su programa de YouTube, Adela Micha dio un fuerte argumento sobre el amor para defender el romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Para Adela Micha, Ángela Aguilar solo “cometió el pecado de enamorarse” de Christian Nodal.

En el video, Adela Micha puntualizó que Ángela Aguilar es una mujer que canta muy bonito y las personas se deberían de enfocar en eso y no es su vida personal.

“Las redes sociales tratan muy mal a esa joven, que en última instancia cometió el pecado de enamorarse. Es una joven alegre, talentosa, que canta muy bonito” Adela Micha

Adela Micha cree que las personas se han extralimitado con las críticas contra Ángela Aguilar y les pidió ser más empáticas.

“La gente de pronto se ha extralimitado en estos juicios de valor, con una mujer que justo eso, se enamoró” Adela Micha

Y es que Adela Micha recordó que Ángela Aguilar reconoció que no pasado un buen momento que todos los ataques que ha recibido en sus redes sociales.

“Ella me contó que había sido una situación muy difícil. Para ella, que estuvo muy deprimida, que vivió momentos muy tristes, muy oscuros. Y, bueno, pues a mí eso me conmueve... se lo dije como si fuera mi hija” Adela Micha

Adela Micha aclara las polémicas entorno a su entrevista con Christian Nodal

Además de defender a Ángela Aguilar, Adela Micha aprovechó para desmentir rumores sobre su entrevista con Christian Nodal.

“Nodal conmigo se portó como un caballero. Pedí una entrevista, me dio la entrevista, fijamos la hora, llego puntual, yo llegué puntual e hicimos la entrevista” Adela Micha

Adela Micha recalcó que al único acuerdo que llegó con Christian Nodal previo a su entrevista fue “hablar de todo”, sin ninguna clase de restricción.

“El único acuerdo, que sí hubo un acuerdo, fue “¿hablamos de todo, no?” Adela Micha

En ese sentido, Adela Micha negó que haya recibido instrucciones de cómo dirigir la entrevista a Christian Nodal.

“Le agradezco a Nodal su generosidad de hablar conmigo, de su tiempo, de tener buena disposición para hablar de todos los temas sin excepciones, pero también quiero dejar bien claro y niego rotundamente que nadie me dijo ni qué hablar ni qué preguntar. Vamos, nunca lo he permitido, mucho menos a estas alturas de mi carrera profesional, en la que mi libertad son todo para mí” Adela Micha

Adela Micha negó que haya recibido algún pago o propuesta monetaria para que no publicará la entrevista al cantante.

Incluso Adela Micha negó que Pepe Aguilar se haya comunicado con ella por la entrevista de Christian Nodal.

“También estaban diciendo que me ordenó Pepe, a mí Pepe Aguilar, pues ni que me pagara él” Adela Micha

En su conversación, Adela Micha dejó en claro que no se volvió a comunicar con Christian Nodal tras la entrevista.

“Para nada, nunca más volví a hablar con Nodal” Adela Micha

Sobre si habría tenido ganancias exorbitantes tras entrevistar a Christian Nodal, Adela Micha negó esta situación.

Tras la polémica generada, Adela Micha dejó en claro que eran dos personas hablando y nadie obligó a nadie.