Tree Paine, publicista de Taylor Swift, emitió un comunicado con detalles de la boda con Travis Kelce, celebrada este 3 de julio en el Madison Square Garden.

De acuerdo con el escrito, fue Adam Sandler quien se encargó de oficiar la ceremonia entre los ahora marido y mujer.

Este es un detalle que pareciera ser sorpresivo, pero que tiene sentido tomando en cuenta la estrecha relación entre el actor con Swift y Travis Kelce.

Comunicado boda Taylor Swift y Travis Kelce (Especial)

Taylor Swift y Travis Kelce: la amistad que ambos sostienen con Adam Sandler

No es secreto para nadie que Adam Sandler es una de las figuras más amadas de Hollywood por su carisma y sencillez.

Esto lo ha llevado a entablar estrechas relaciones en el mundo del espectáculo, siendo Taylor Swift una de esas figuras.

Adam Sandler en la película 'Hustle' (Netflix / YouTube)

En declaraciones pasadas, Sandler reconoció que la cantante siempre ha sido atenta y gentil con su familia, en especial con sus hijas, quienes son grandes admiradoras de Taylor.

Mas recientemente fue que Travis Kelce entró a la ecuación, pues el ala cerrada de los Kansas City Chiefs se unió al elenco de Happy Gilmore 2.

Esta última es una película protagonizada por Adam Sandler que se estrenó en Netflix 2025.

Durante las filmaciones, el actor y el jugador tuvieron la oportunidad de convivir estrechamente, siendo que Sandler reconoció en Kelce a un “gran ser humano”.

Se suma el hecho de que ambos se entendieron bien gracias a su sentido del humor, lo que estrechó aún más los lazos.

Motivos por los cuales Adam Sandler se habría convertido en una persona los suficientemente cercana a la pareja como para oficiar la boda.

Más detalles de la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce

El comunicado de Paine también expuso detalles adicionales de lo que fue la boda más esperada del año desde que Travis Kelce le propuso matrimonio a Taylor Swift.

Uno de los que más han llamado la atención es el hecho de que la pareja no tuviera damas ni padrinos de boda.

En su lugar los hermanos Austin Swift y Jason Kelce fueron los respectivos padrinos de Taylor y Travis, lo que agregó aún más intimidad al momento.

En cuanto a la vestimenta y accesorios, ambos vistieron Christian Dior Haute Couture, con diseños de Jonathan Anderson.

Taylor usó zapatos Christian Louboutin y joyería Cartier.