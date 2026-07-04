Te contamos quién es Adam Sandler, actor y comediante estadounidense.

Con una amplia trayectoria, Adam Sandler se ha consolidado como uno de los interpretes más queridos en Hollywood.

¿Quién es Adam Sandler?

Adam Sandler es un comediante, actor, escritor, cantante y productor estadounidense.

Sus películas han recaudado miles de millones de dólares en taquilla.

Adam Sandler (Adam Sandler / Facebook)

¿Cuántos años tiene Adam Sandler?

Adam Sandler tiene 59 años de edad. Nació en la ciudad de Nueva York el 9 de septiembre de 1966.

Adam Sandler (Adam Sandler / Facebook)

¿Quién es la esposa de Adam Sandler?

Adam Sandler está casado con la actriz y exmodelo Jackie Sandler. La pareja se conoció en 1999 aunque se casaron hasta 2003.

Adam Sandler (Adam Sandler / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Adam Sandler?

Adam Sandler pertenece al signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Adam Sandler?

Adam Sandler tiene dos hijas: Sadie Madison Sandler y Sunny Madeline Sandler, ambas se dedican a la actuación como su padre.

¿Qué estudió Adam Sandler?

Adam Sandler se graduó en 1988 de la licenciatura en Actuación en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York.

También clases en el Lee Strasberg Theatre & Film Institute.

Adam Sandler (Agencia México.)

¿En qué ha trabajado Adam Sandler?

La carrera de Adam Sandler iniciaría en 1987 con una aparición televisiva en El Show de Cosby.

Para 1989 protagonizaría su primera película Going Overboard.

En 1990, Denis Miller lo descubriría en un club y lo recomendaría para Saturday Night Live, show en el que participaría como guionista y tendría algunas apariciones.

Para 1995 saldría de Saturday Night Live y un año después se consolidaría en el cine de comedia con Happy Gilmore.

Entre su filmografía destacan los siguientes títulos:

Jackie y Archie (1996)

La mejor de mis bodas (1998)

Un papá genial (1999)

El aguador (1999)

El hijo del diablo (2000)

Embriagado de amor (2002)

Locos de ira (2003)

Como si fuera la primera vez (2004)

Golpe bajo (2005)

Click: Perdiendo el control (2006)

No te metas con Zohan (2008)

Son como niños (2010)

Jack y Jill (2011)

Hotel Transilvania (2012)

Diamantes en bruto (2019)

Garra (2022)

Por sus actuaciones ha sido ganador de los Premios People´s Choice, Kids Choice Awards y el National Board of Review.