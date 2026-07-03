La boda de Taylor Swift y Travis Kelce se celebra este viernes 3 de julio de 2026 en el icónico Madison Square Garden (MSG) de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Las primeras celebridades ya han sido captadas en Nueva York para asistir al esperado enlace entre Taylor Swift y Travis Kelce:

Dakota Johnson

Karlie Kloss y su esposo Joshua Kushner

Ethan Hawke

Bradley Cooper y su novia Gigi Hadid

Selena Gomez

Camila Cabello

Ed Sheeran

Las primeras celebridades ya llegan a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce (Tomada de video)

Estas son las celebridades que podrían acudir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada este viernes 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, ha reunido a una extensa lista de aproximadamente mil invitados.

Desde hace varias semanas se especulan los posibles asistentes a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, entre los que destacan figuras prominentes de la música, cine y el deporte:

Selena Gomez

Ashley Avignone

Cara Delevingne

Karlie Kloss

Ed Sheeran

Sabrina Carpenter

Jack Antonoff y su esposa, la actriz Margaret Qualley

Suki Waterhouse

Post Malone

Camila Cabello

Dua Lipa

Steven Spielberg

Zoë Kravitz

Anya Taylor-Joy

Patrick y Brittany Mahomes

Andy Reid

George Kittle

Las primeras celebridades ya llegan a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce (Tomada de video)

Estos nombres han surgido de reportes periodísticos y avistamientos, ya que los novios han mantenido un estricto hermetismo, obligando a los invitados a firmar acuerdos de confidencialidad y prohibiendo el uso de teléfonos celulares durante el evento.

Sin embargo, se espera que a lo largo del día se puede ir conociendo más detalles sobre las celebridades que acudieron a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.