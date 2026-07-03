Las primeras celebridades ya llegan a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce se celebra este viernes 3 de julio de 2026 en el icónico Madison Square Garden (MSG) de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
Las primeras celebridades ya han sido captadas en Nueva York para asistir al esperado enlace entre Taylor Swift y Travis Kelce:
- Dakota Johnson
- Karlie Kloss y su esposo Joshua Kushner
- Ethan Hawke
- Bradley Cooper y su novia Gigi Hadid
- Selena Gomez
- Camila Cabello
- Ed Sheeran
Estas son las celebridades que podrían acudir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce
La boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada este viernes 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, ha reunido a una extensa lista de aproximadamente mil invitados.
Desde hace varias semanas se especulan los posibles asistentes a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, entre los que destacan figuras prominentes de la música, cine y el deporte:
- Selena Gomez
- Ashley Avignone
- Cara Delevingne
- Karlie Kloss
- Ed Sheeran
- Sabrina Carpenter
- Jack Antonoff y su esposa, la actriz Margaret Qualley
- Suki Waterhouse
- Post Malone
- Camila Cabello
- Dua Lipa
- Steven Spielberg
- Zoë Kravitz
- Anya Taylor-Joy
- Patrick y Brittany Mahomes
- Andy Reid
- George Kittle
Estos nombres han surgido de reportes periodísticos y avistamientos, ya que los novios han mantenido un estricto hermetismo, obligando a los invitados a firmar acuerdos de confidencialidad y prohibiendo el uso de teléfonos celulares durante el evento.
Sin embargo, se espera que a lo largo del día se puede ir conociendo más detalles sobre las celebridades que acudieron a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.