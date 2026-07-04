Luego de muchas versiones y rumores, se ha confirmado la boda de Taylor Swift y Travis Kelce este 3 de julio de 2026, tanto a los medios como al público en general.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce es uno de los eventos más esperados desde que la pareja se comprometió en agosto de 2025.

Confirman boda de Taylor Swift y Travis Kelce

A través de un comunicado oficial, Tree Paine, la publicista de la cantante, dio a conocer que la boda de Taylor Swift y Travis Kelce sucedió este 3 de julio.

“Taylor & Travis no tuvieron madrinas o padrinos. En su lugar, su hermano Austin Swift sirvió como el ”Hombre de Honor" de Taylor, y Jason Kelce fue el padrino de Travis. A la ceremonia asistieron las dos familias y fue oficiada por su amigo Adam Sandler." Tree Paine, publicista de Taylor Swift

Comunicado boda Taylor Swift y Travis Kelce (Especial)

Aunque no lo menciona de manera explícita, todo indica que la boda de Taylor Swift y Travis Kelce fue una ceremonia íntima solo para familiares y amigos cercanos.

Pues aclara que la pareja no tuvo padrinos o madrinas en su boda; en su lugar sus hermanos Austin Swift y Jason Kelce sirvieron de testigos en la boda.

Asimismo se menciona que las dos familias estuvieron presentes, mientras que Adam Sandler, amigo en común, fue quien ofició la ceremonia.

Fuera de esto no se dieron más detalles de lo que sucedió en el evento ni la lista de invitados o algo por el estilo.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su boda en el Madison Square Garden

Por si quedaba duda acerca de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, el público se enteró por un anuncio gigante en el Madison Square Garden de Nueva York.

El cual tiene la leyenda “JUST&T MARRIED”, haciendo un juego con las iniciales de Taylor Swift y Travis Kelce; despejando así cualquier clase de duda a los fans.

Dado lo íntimo de la ceremonia, la pareja no ha hecho el anuncio oficial de su unión, aunque se espera que lo hagan en los próximos días con algunas fotos oficiales.

La boda se da previo al inicio de la temporada de NFL, donde Travis Kelce participa con los Jefes de Kansas City; y después de una de las giras más exitosas de Taylor Swift.