La defensa legal de Vadhir Derbez rechazó las acusaciones sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que enfrenta el actor por una denuncia de abuso sexual.

“Nosotros no compramos carpetas, nosotros no hacemos actos de corrupción en ningún momento y más importante, si nosotros queremos tener acceso a las carpetas, nos las dan gratis por el medio de amparo, tenemos derecho porque somos defensa técnica”. Enrique González Casanova, abogado.

Enrique González Casanova, abogado del intérprete, negó que se haya obtenido información del expediente de forma indebida y sostuvo que la defensa tiene acceso legal a la documentación de la denuncia.

Además, defendió la validez del amparo que favoreció a Vadhir Derbez y afirmó que fue concedido conforme a derecho.

“El amparo no es irregular, es un amparo de fondo, la orden [de aprehensión] está cancelada (...) se tiene por celebrado una audiencia constitucional, no hay ningún acto irregular porque un juez de distrito la revisó, no es una suspensión indefinida, es un tema de carácter de fondo”. Enrique González Casanova, abogado.

Las declaraciones del abogado Enrique González Casanova surgen en medio de nuevas controversias relacionadas con el caso.

Ni compra de expediente ni irregularidad en su amparo, defiende abogado de Vadhir Derbez

La denuncia a Vadhir Derbez por abuso sexual a una modelo que contrató para un video musical hecha pública en mayo de 2026 y una nueva acusación en noviembre de 2026 de otra víctima, han llevado a acusaciones de irregularidades en su proceso.

El reportero Carlos Jiménez aseguró que el abogado de Vadhir Derbez había comprado el expediente del actor a una MP, además de que su amparo sería irregular.

Sin embargo, Enrique González Casanova desmintió estos hechos a De Primera Mano, en donde sentenció que ellos no compran expedientes ni copias porque como defensa tienen acceso a esta información.

Por otra parte, defendió su amparo a favor de Vadhir Derbez que canceló la orden de aprehensión por la denuncia de mayo de 2026, explicando que es totalmente legal.

Abogado de Vadhir Derbez acusa de subjetiva la nueva denuncia por abuso sexual

Sumado a la defensa que el abogado de Vadhir Derbez dio sobre el actor, Enrique González Casanova también calificó la nueva denuncia por abuso sexual de noviembre 2026 como “subjetiva”.

El defensor explicó que mientras a ellos no les notifiquen la denuncia legal u oficial de esta, solo es subjetividad lo que existe.

Por otra parte, aunque dijo conocer a la defensa de esta nueva denuncia contra Vadhir Derbez como “un despacho serio”, mencionó que actualmente solo existe un proceso legal real y es la denuncia de abril de 2026.