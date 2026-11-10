Vadhir Derbez habría regresado a México para atender los procesos legales en su contra; la Fiscalía ha buscado notificarlo al menos 7 veces.

Fue Gustavo Adolfo Infante quien aseguró que Vadhir Derbez arribó al país para “cumplir un tema legal”.

Vadhir Derbez ya estaría en México para atender las denuncia en su contra

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX confirmó que existe una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez por una denuncia por violación, pero ha llevado el proceso en libertad gracias a un amparo.

Las autoridades revelaron que no ha comparecido ante las instancias correspondientes para atender la denuncia en su contra, a pesar de que se le ha tratado de notificar.

Vadhir Derbez, actor. (Agencia México)

Gustavo Adolfo Infante reveló que supuestamente Vadhir Derbez regresó a México para acudir ante las autoridades, luego de que se revelara que tenía dos denuncias en su contra.

Ayer, Vadhir estaba, yo creo que se sentía acorralado en el aeropuerto de la CDMX. Vadhir viene a cumplir un tema legal. Vadhir Derbez

Vadhir Derbez vive en Estados Unidos y se desconoce sí ya acudió ante la Fiscalía de la CDMX para atender la primera denuncia por violación.

Tampoco existe evidencia de que Vadhir Derbez se encuentre en México, como aseguró Gustavo Adolfo Infante.

La Fiscalía asegura que no han podido notificar a Vadhir Derbez

Vadhir Derbez no ha sido notificado por la Fiscalía de la CDMX, ya que no se le ha localizado en los domicilios que tiene registrados.

Según información de Carlos Jiménez, la Fiscalía trató de ubicar a Vadhir Derbez en los domicilios que tiene registrados ante el INE y la ANDA, pero no recibieron respuesta.

Posteriormente, trataron de notificarlo en el despacho de su abogado, pero los empleados del lugar se negaron a recibir el oficio.

Las autoridades también habrían tratado de notificar a Vadhir Derbez en la casa de José Eduardo Derbez y dos de sus restaurantes, pero tampoco tuvieron éxito.

Por lo pronto, Vadhir Derbez lleva el proceso legal en su contra en total libertad gracias a un amparo.