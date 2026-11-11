Un cercano a Bruce Willis en la actualidad que es testigo de cómo enfrenta la afasia progresiva primaria, un tipo de demencia frontotemporal, compartió detalles sobre cómo vive “en su propio mundo” por la enfermedad.

Sin embargo, la situación no le agradó a Tallulah Willis, la hija de Bruce Willis con Demi Moore, quien enfureció exigiendo mantenerse “alejado de mi familia” y dejar de filtrar información de su papá.

Así es la vida de Bruce Willis en la actualidad

Daily Mail obtuvo información desde un cercano a Bruce Willis en la actualidad, luego de la enfermedad que se le diagnosticó y que afecta al área del cerebro que forma la personalidad y el lenguaje.

Aunque Bruce Willis vive actualmente en una casa de asistencia en donde tiene cuidado todo el día, el cercano dijo que su familia se mantiene atenta con visitas realmente constantes por su hija Tallulah Willis.

Sin embargo, la fuente determinó que la demencia de Bruce Willis ahora lo mantiene “en su propio mundo”, asegurando que se comporta como un bebé que está descubriendo el mundo, “ha declinado mucho mentalmente”, apuntó.

Asimismo, describe que Bruce Willis tiene la percepción de que “la vida es diferente”. Sin embargo, el actor no tiene la certeza de saber qué tanto ha cambiado.

Sumado a ello, se apuntó que la habilidad de Willis para disimular su tartamudez -como aprendió en la infancia- se perdió, por lo que ahora no puede controlarla al intentar hablar.

Hija de Bruce Willis enfurece por la filtración sobre la salud de su padre

Tallulah Willis, la hija de Bruce Willis y Demi Moore, estalló por sus redes sociales tras leer la información reciente que se dio sobre el estado mental con el que su padre vive actualmente.

Con una fotografía de ella con Willis en la infancia, Tallulah Willis dejó ver que no sabe quién es el “amigo”, “familiar” o fuente que dio la información, pero le exigió “mantente alejado de mi familia”.

Tallulah Willis estalla por filtración de información sobre Bruce Willis (traducida). (@buuski)

La hija de Bruce Willis externó que las personas que aman a su padre se le han acercado para compartirle que debería existir atención a lo que se publica del actor, situación que la llevó a reclamar la nueva filtración que se generó.