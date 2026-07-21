Aaron Mercury fue la estrella invitada en la última entrevista en el canal de Yordi Rosado, donde recordó su estrecha amistad con el fallecido Oliver Tree:

“Agradezco a la vida, agradezco a él<b> </b>porque de verdad, fue parte de mis mejores días, aparte de lo que dicen hubo tantas emociones en todo lo que pasamos, que también eso nos unió, tanta felicidad; eso nos hizo crear una conexión distinta”. Aaron Mercury, influencer

Oliver Tree murió en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil, el pasado 14 de junio de 2026.

La noticia, confesó el influencer con Yordi Rosado, le sigue generando bajones emocionales cada vez que se acuerda del cantante, a quien consideraba un hermano.

“Me quedo en shock”, recuerda Aaron Mercury de la muerte de Oliver Tree

Cuando Oliver Tree se convirtió en el tema centrar de la entrevista, Aaron Mercury no pudo evitar mostrarse y sentirse profundamente afectado.

Con la voz entrecortada y los ojos llorosos, el influencer recordó cómo fue para él enterarse de la muerte del cantante, a quien había visto pocos días atrás.

Oliver Tree (Instagram/@olivertree)

De acuerdo con el influencer, en cuanto se confirmó la noticia, lo primero que hizo fue ir a su habitación y demás espacios de su casa.

Por lo que contó, no podía creer que hace poco Oliver había estado en esos mismos lugares, donde ambos grabaron múltiples videos para redes sociales.

“Me quedo en shock y yo dije: ‘Creo que sí ya murió’, y empiezo a ver todas las noticias, me quedo en shock durante toda la mañana y ya de repente me afectó mucho, o sea, como que sentí muy feo, era un ángel ese hombre, era una locura cómo me trataba a mí y cómo habíamos conectado, le encantaba hacer videollamadas y pues ya me doy cuenta, me derrumbo”. Aaron Mercury, influencer

Aaron Mercury también se mostró profundamente agradecido con Tree por haber sido parte de momentos clave en su carrera, pues ambos cumplieron varios sueños en el tiempo que compartieron.

Finalmente, habló de la conexión que ambos lograron en tan poco tiempo. Reconociendo que fue un sueño haber tenido a Oliver Tree como amigo.

Mercury admitió no haber sufrido muchas pérdidas personales a lo largo de su vida, por lo que la muerte del cantante fue un impacto enorme para él.