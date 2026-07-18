A poco más de un mes del accidente en el que murió el cantante Oliver Tree, y cinco personas más, autoridades brasileñas dieron a conocer los primeros resultados de la investigación, destacando la revelación de un “vuelo invisible”.

En su reporte preliminar, el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña, detalla los planes de vuelo del helicóptero de Oliver Tree.

Así como de la otra aeronave involucrada en la colisión que tuvo lugar el pasado 14 de junio en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, Brasil.

Helicóptero donde viajó Oliver Tree tuvo un “vuelo invisible”

El helicóptero PP-MAC, que transportaba a Oliver Tree, Gaspi y tres personas más, partió desde Jacarepaguá con destino a Angra dos Reis.

En tanto, que la aeronave con matrícula PR-DJJ, pilotada por Charles Marsillac, salió del aeropuerto Santos Dumont con destino a Guaratiba.

Ambos vehículos tenían previsto recorrer Rutas Especiales de Helicópteros (REH), coincidiendo en los puntos conocidos como Tachas y Piabas.

Accidente aéreo en Brasil donde murió Oliver Tree, Gaspi, Lucas Vignale y Lucas Frota, y dos pilotos. (Tercio Teixeira/AFP / AFP)

La principal diferencia entre los recorridos es que el vuelo del helicóptero PP-MAC no fue detectado por los radares del Sistema Brasileño de Control del Espacio Aéreo (Sisceab) durante todo su trayecto.

Este “vuelo invisible” es la principal línea de investigación alrededor de las muertes de Oliver Tree y Gaspi.

Estos suelen ocurrir por dos razones:

Fallas o evasión de sistemas de seguimiento: El sistema de geolocalización está apagado o se encuetra fuera de servicio. Incluso, la aeronave puede no ser detectada al volar a altitud muy baja.

Tecnología militar furtiva (stealth): Aeronave diseñada para desviar las ondas del radar.

Helicóptero de Oliver Tree no contaba con caja negra

Durante la investigación alrededor de la muerte de Oliver Tree, también se descubrió que ninguno de los helicópteros contaba con “caja negra”, la cual sirve para registrar y proteger los datos del vuelo y las voces en cabina.

Ante esto, el Cenipa aclaró que la legislación vigente no obligaba a que las aeronaves estuvieran equipadas con el dispositivo.

Asimismo, se descartó que las condiciones meteorológicas influyeran ya que aquel día había buen clima.

Autoridades brasileñas señalan que la investigación no está completa, continúa. Los restos de ambas aeronaves y la evidencia recopilada sigue siendo analizada.