Enrique González Casanova, abogado de Vadhir Derbez, asegura que el actor está tranquilo y confiando tras las denuncias por presunto abuso sexual.

Los abogados de Vadhir Derbez acudieron al programa De Primera Mano y negaron que hayan incurrido en procesos irregulares tras solicitar un amparo para el actor.

Informaron también que Vadhir Derbez no se va a presentar ante la Fiscalía mientras esté amparado, así como negaron que hayan pagado para obtener el expediente del caso.

Vadhir Derbez mantiene la calma ante las denuncias por presunto abuso

La defensa de Vadhir Derbez asegura que el actor está tranquilo tras la denuncia en su contra y confía en que demostrará su inocencia.

Enrique González Casanova aclaró que ellos solo tienen conocimiento de una denuncia en contra de Vadhir Derbez, la cual tenía datos irregulares en la carpeta de investigación.

Vadhir Derbez, actor. (Agencia México)

Confirmaron que Vadhir Derbez tenía una orden de aprehensión, pero un amparo le permite estar en libertad y sin presentarse ante la Fiscalía de la CDMX.

Vadhir no tiene una suspensión (del proceso en su contra) a Vadhir le dieron un amparo de fondo (…) esta orden de aprehensión ya fue declarada inconstitucional, no hay un acto irregular. Abogados de Vadhir Derbez

Fiscalía de la CDMX está buscando a Vadhir Derbez para vincularlo a proceso

La defensa de Vadhir Derbez explica que la Fiscalía estaría citando al actor con la intención de realizar una audiencia inicial y que un juez determine si lo vincula a proceso o no.

Según los abogados del actor, Vadhir Derbez no está obligado a presentarse, ya que está amparado.

Si el se presentara a un audiencia inicial, esa audiencia inicial tuviera una resolución, ese amparo contra la orden de aprehensión quedaría sin materia. Abogados de Vadhir Derbez

Enrique González Casanova aclara que el caso de Vadhir Derbez no tiene una suspensión como se ha manejado en algunos medios, y la orden de aprehensión en su contra está sin efecto.

Ante estas circunstancias, Vadhir Derbez no se va a presentar ante la Fiscalía de la CDMX hasta que el Tribunal Colegiado determine qué va a ocurrir con su caso.

Por último, Enrique González Casanova negó que hayan comprado la carpeta de investigación de Vadhir Derbez.