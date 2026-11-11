Te contamos quién es Macarena García, popular actriz mexicana de cine y televisión.

Con una incipiente carrera, Macarena García ha sido parte de diversas producciones dentro de la industria del entretenimiento.

¿Quién es Macarena García?

Macarena García Romero es una actriz mexicana conocida por sus papeles como Natalia Alexander en “Control Z” y Álex en “100 días para enamorarnos”.

Es hija de la actriz Amairani Romero y nieta de la figura del Cine de Oro, Anabel Gutiérrez.

Macarena García, actriz mexicana (@macagarciar / Instagram)

¿Cuántos años tiene Macarena García?

La actriz Macarena García tiene 26 años. Nació el 26 de octubre del 2000 en el Estado de México.

¿Quién es el esposo de Macarena García?

Macarena García está soltera. Anteriormente, sostuvo una relación sentimental de 2019 a 2024 con el actor Yankel Stevan.

Macarena García, actriz mexicana (@macagarciar / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Macarena García?

Por su fecha de nacimiento, Macarena García pertenece al signo zodiacal Escorpio.

¿Cuántos hijos tiene Macarena García?

Macarena García no tiene hijos.

Macarena García, actriz mexicana (@macagarciar / Instagram)

¿Qué estudió Macarena García?

La actriz Macarena García Romero estudió la licenciatura en Psicología por la Universidad Anáhuac.

Macarena García, actriz mexicana (@macagarciar / Instagram)

¿En qué ha trabajado Macarena García?

Macarena García comenzó su carrera en 2012 con un papel infantil en la telenovela “Amor Bravío”. Posteriormente, daría vida a Tania en la producción “Muy padres”.

Para 2018 lograría su papel protagónico en “Like, la Leyenda”, después aparecería en la serie “Los elegidos” de Televisa.

Hacia 2020 sería parte de la telenovela “100 días para enamorarnos” y la serie “Control Z” de Netflix.

Otras producciones en las que actuado Macarena García son:

Decisiones: unos ganan, otros pierden (2019)

Mi secreto (2022-2023)

Detective Belascoarán (2022)

Mujeres asesinas (2022)

La rebelión (2022)

Señora influencer (2023)

Accidente (2024-2025)

Chespiritio: Sin querer queriendo (2025)

Doc (2026)

Timbiriche (2026)

Wildwood: El bosque salvaje (2026)