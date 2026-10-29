Tras cosechar nominaciones al Oscar con sus primeras cuatro películas, el estudio stop motion Laika presenta Wildwood, su proyecto más ambicioso hasta la fecha.

Desarrollada durante 16 años, Wildwood se posiciona como una obra cinematográfica madura y deslumbrante que condensa la cúspide técnica y artística alcanzada por el estudio a lo largo de casi dos décadas.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Wildwood tiene una premisa fantástica Wildwood nos presenta una construcción de mundo elaborada Wildwood no tiene miedo en meterse en la narrativa oscura Wildwood es visualmente hermosa Hay algunos detalles que empañan un poco la experiencia de Wildwood

Wildwood tiene una premisa fantástica

Empezaremos diciendo que Wildwood tiene una premisa fantástica, la cual toca diversos temas importantes dentro de la experiencia humana y el núcleo familiar.

La historia arranca en la cotidianeidad de la ciudad de Portland, donde la joven Prue McKeel cuida de su hermano pequeño Mac.

Wildwood (Laika)

La tranquilidad se quiebra cuando una aterradora bandada de cuervos secuestra al bebé y lo arrastra hacia las profundidades del Bosque Impenetrable, un territorio mágico en el que está prohibido el ingreso a extraños.

Acompañada por su torpe amigo Curtis Mehlberg, Prue decide adentrarse en la espesura dispuesta a encarar cualquier peligro para rescatar a su hermano.

Si bien parte del planteamiento tradicional “el llamado del héroe a un mundo extraordinario”, esta travesía inicial establece de inmediato un núcleo emocional centrado en la valentía, el duelo y la lealtad familiar.

Temas que se van desarrollando a lo largo de la trama en diversos momentos alrededor de nuestros protagonistas.

Wildwood nos presenta una construcción de mundo elaborada

Dado el planteamiento anterior, Wildwood nos presenta una construcción de mundo elaborada, donde vemos un universo rico de personajes con identidades y características bien definidas.

Entre otras cosas podemos ver animales parlantes, bandidos y milicias de coyotes uniformados. Destacando por un lado a la Gobernadora Viuda Alexandra, una figura trágica que utiliza el ejército de coyotes para materializar sus oscuras ambiciones.

Por el otro, tenemos a la Principalía Aviar; Brendan, de los bandidos marginados; a los antiguos habitantes del bosque; y al nuevo Gobernador, configurando así un entramado donde el poder y la supervivencia moldean a cada bando.

Demostrando que este bosque mágico, en realidad no es muy diferente de lo que es el mundo real, copado por las mismas ambiciones y desequilibrio político.

Wildwood (Laika)

Wildwood no tiene miedo en meterse en la narrativa oscura

La película destaca por su disposición a adentrarse en terrenos poco convencionales; es decir, Wildwood no tiene miedo en meterse en la narrativa oscura, demostrando que no se trata de una historia simple de fantasía.

El largometraje exhibe secuencias de acción viscerales y un sentimiento constante de peligro real para sus protagonistas, donde cada acción tiene una consecuencia real y no se puede tomar las cosas a la ligera.

Dando así un peso dramático a los conflictos morales, que sirven para darle un desarrollo a los protagonistas, manteniendo el dinamismo narrativo en sus poco más de 2 horas de duración.

Demostrando en cada paso que la idea de “el poder del amor y la amistad”, se cae rápidamente cuando tienes que enfrentar situaciones límite, que chocan con los distintos intereses de las personas.

Wildwood (Laika)

Wildwood es visualmente hermosa

A nivel técnico, Wildwood es visualmente hermosa, la animación alcanza una fluidez formidable, con tomas donde hay decenas de marionetas moviéndose al mismo tiempo.

La incorporación del cinematógrafo Caleb Deschanel, aporta un tratamiento de cámara y luz propio del cine en imagen real, tomando como referencia las ilustraciones Carson Ellis, cocreadora de la historia original.

El resultado es un despliegue estético que sintetiza las virtudes de todo lo que ha presentado Laika anteriormente, elevando el arte de la animación stop motion como nunca se había visto antes.

Es tal el grado de maestría que en ocasiones pensarás que estás viendo una película de acción real o CGI, en lugar de un grupo de muñecos que se tuvieron que fotografiar cuadro por cuadro.

Wildwood (Laika)

Hay algunos detalles que empañan un poco la experiencia de Wildwood

Como todo en este mundo, la película no es perfecta; hay algunos detalles que empañan un poco la experiencia de Wildwood, principalmente en su uso de la fantasía tradicional.

Sin dar spoilers, te podemos decir que hay varios clichés fantásticos previsibles que le impiden alcanzar una perfección redonda en su guion, cosas que ya se han visto desde que el género nos dio sus primeras obras.

Lo cual hace que un par de pasajes sean un tanto predecibles, restando algo del impacto que se podría esperar; más si eres un conocedor del género fantástico y varias de sus vertientes.

Aún así, estas flaquezas menores quedan eclipsadas por la magnitud y belleza del espectáculo general que es el filme.

Wildwood (Laika)

¿Wildwood vale la pena?

Wildwood se erige como el hito definitivo en la trayectoria de Laika, uniendo la sofisticación del stop motion con una fábula inolvidable sobre el dolor, la determinación y el triunfo personal.

Si bien ya habían demostrado su valía en sus anteriores película, con Wildwood alcanzan sin lugar a duda la maestría técnica en lo que se refiere al stop motion y todo lo que tiene que aportar al cine.

Está tan bien manejada la obra, que incluso tapa algunas imperfecciones narrativas que se pueden identificar durante el metraje.

Así, su valentía temática y su extraordinaria escala visual aseguran su estatus como un clásico instantáneo de la animación contemporánea.