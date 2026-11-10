La polémica por el doblaje latinoamericano de Wildwood sigue dando de qué hablar, pero ahora con una noticia que tranquilizó a los seguidores de la película.

Luego de que Imagem Films confirmara una nueva versión sin la participación de los llamados star talents, surgieron dudas sobre el futuro de Emilio Treviño, una de las voces mejor valoradas por el público.

Emilio Treviño aclaró su situación y confirmó que seguirá formando parte del proyecto, en medio de los cambios impulsados tras las críticas al estreno original.

Emilio Treviño en el redoblaje de Wildwood (Especial)

¿Emilio Treviño continuará en el doblaje de Wildwood?

A través de su cuenta de X, Emilio Treviño dio a conocer que el redoblaje de Wildwood mantendrá su trabajo; es decir, no será cambiado por otro actor.

Emilio Treviño se limitó a decir “Mi trabajo seguirá presente en esta nueva versión del doblaje de Wildwood“, para despejar cualquier duda al respecto.

Esto era de esperarse, pues como comentamos, es el único actor de doblaje presente en uno de los 4 personajes principales de la película.

Lo cual indica que solo se cambiarán las voces de Javier Ibarreche, Macarena García y Natalia Téllez, quienes fueron las personalidades criticadas por los fans.

Por el contrario, todo el mundo alabó el trabajo hecho por Emilio Treviño como Curtis, y quería que él, así como el resto de los actores de doblaje profesionales, se mantuvieran en el filme.

¿Cuál fue la polémica del doblaje de Wildwood?

Por si no se enteraron, Wildwood enfrentó una polémica fuerte por su versión doblada al español latino en México, pues 3 de los 4 personajes principales fueron hechos por startalents.

Estamos hablando de las personas anteriormente mencionadas; Javier Ibarreche, Macarena García y Natalia Téllez, quienes hacen a Brendan, Prue y Alexandra, respectivamente.

El problema del doblaje de Wildwood no fue solo usar a startalents, sino que en consideración de muchos, el trabajo que hicieron era de una pésima calidad.

Al grado de que se está culpando al mismo del fracaso de la película en México, país donde por lo general se tiene una gran aceptación por los trabajos de animación.

Lo cual además obligó a Imagem Films a ordenar un redoblaje de emergencia para reestrenar la película y revertir un poco la situación.