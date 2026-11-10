Si quieres saber a qué hora termina Ricardo Montaner en el Auditorio Nacional, acá te damos el horario de su concierto del 10 de noviembre.

El Último Regreso Tour de Ricardo Montaner visita la CDMX con un concierto para todos los fans.

Horario del concierto de Ricardo Montaner en el Auditorio Nacional

El horario para Ricardo Montaner en el Auditorio Nacional será este:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Ricardo Montaner, cantante (Ricardo Montaner / Facebook)

A lo largo de su presentación en vivo, Ricardo Montaner cantará sus mejores éxitos.

Temas como Bésame, Me va a extrañar, Será y la imperdible Tan Enamorados serán parte del show.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas, Ricardo Montaner se ha convertido en uno de los cantantes latinos más queridos en la actualidad.

Ruta para llegar al Auditorio Nacional

Acá te damos la ruta para llegar al Auditorio Nacional y no perderte el concierto de Ricardo Montaner.

En transporte público, la mejor opción es bajarse en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX.

En auto, hay que arribar por Avenida Paseo de la Reforma. El estacionamiento tiene un costo de 200 pesos y suele abrir sus puertas entre 2 a 3 horas previas al evento.

La dirección del Auditorio Nacional es Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.