Wildwood: El bosque salvaje consiguió un repunte en la taquilla mexicana después de sustituir las voces de influencers y figuras mediáticas por actores profesionales de doblaje.

De acuerdo con cifras de Rentrak, Wildwood, recaudó 9 millones 460 mil pesos entre el 12 y el 15 de noviembre de 2026, su primer fin de semana con la nueva versión doblada al español latino; durante esos días también convocó a 122 mil 365 espectadores.

¿Cuánto lleva recaudado Wildwood en México?

El cambio de doblaje en Wildwood, producción de Laika Studios, comenzó a exhibirse el jueves 12 de noviembre, luego de las críticas que recibió la participación de star talents en las voces de los personajes principales:

Macarena García de 26 años de edad

Natalia Téllez de 40 años de edad

Javier Ibarreche de 32 años de edad

En su lugar, actores de doblaje asumieron los papeles de Prue McKeel, Alexandra Svik y Brendan, respectivamente, siendo:

Wildwood (Laika)

El resultado permitió que Wildwood: El bosque salvaje frenara su caída de audiencia y registrara un crecimiento dominical de 2% respecto a la semana anterior, además, la cinta se mantuvo en el sexto lugar de la taquilla nacional.

Hasta el 15 de noviembre, la película acumulaba 49 millones 579 mil 358 pesos y 646 mil 918 asistentes en México, desde su estreno el 29 de octubre.

De esta manera, el redoblaje representó un impulso para la permanencia de Wildwood en cartelera, después de una recepción inicial marcada por la controversia sobre el uso de influencers en el doblaje.