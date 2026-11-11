El estudio Imagem Films México anunció una versión alterna de doblaje para la película animada Wildwood: El bosque salvaje, tras la fuerte controversia y las numerosas críticas en contra de la selección inicial de star talents.

De este modo, Erick Selim dará voz a Brendan, el Rey Bandido, en esta nueva versión de la película animada.

Erick Selim es un reconocido actor de doblaje, locutor y actor mexicano que cuenta con una amplia experiencia en la industria del espectáculo.

¿Quién es Erick Selim, actor de doblaje mexicano?

Erick Selim Velazco Pérez nació el 9 de octubre de 1987 en la Ciudad de México. Es un reconocido actor de doblaje, locutor y actor mexicano con cerca de 20 años de trayectoria artística.

Erick Selim, actor de doblaje mexicano (@erickselim / Instagram)

Fue seleccionado por Imagem Films MX como la nueva voz oficial de Brendan, el Rey Bandido, para encabezar el redoblaje profesional de la película Wildwood: El bosque salvaje en México en reemplazo de Javier Ibarreche.

¿Cuántos años tiene Erick Selim, actor de doblaje?

Erick Selim tiene 39 años de edad.

¿Quién es la esposa de Erick Selim, actor de doblaje?

No hay información pública sobre si Erick Selim se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Erick Selim, actor de doblaje?

Erick Selim es del signo zodiacal Libra.

Erick Selim, actor de doblaje mexicano (@erickselim / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Erick Selim, actor de doblaje?

No hay información pública que indique si Erick Selim tiene hijos.

¿Qué estudió Erick Selim, actor de doblaje?

Erick Selim estudió parte de la carrera de Ingeniería Electromecánica, una formación que decidió abandonar para dedicarse de lleno a su verdadera pasión: la actuación.

¿En qué ha trabajado Erick Selim, actor de doblaje mexicano?

Erick Selim comenzó su trayectoria artística actuando en obras dramáticas y musicales de teatro en 2006.

Inició su carrera escénica en Cancún, Quintana Roo, participando en giras por México y en festivales internacionales como el Festival del Humor Aquelarre en Cuba (2006).

Posteriormente, incursionó en una producción cinematográfica estadounidense durante cuatro años.

Esta experiencia previa en escenarios le permitió posteriormente dar el salto al cine, la televisión y finalmente consolidarse en la locución y el doblaje de voz.

Inició formalmente en la industria del doblaje en 2013, tras especializarse en la Ciudad de México bajo la tutela del destacado actor y director Carlos Segundo.

Erick Selim, actor de doblaje mexicano (@erickselim / Instagram)

Erick Selim ha prestado su voz para diferentes personajes, entre los que destacan:

Anime:

Toji Fushiguro en Jujutsu Kaisen

Orochimaru en Boruto: Naruto Next Generations

Charlotte Katakuri en One Piece

Choi Jong-In en Solo Leveling

Stain en My Hero Academia: Vigilantes

Cine y Películas Animadas:

Buzz Lightyear en Lightyear

Steve en Una película de Minecraft (donde también interpreta temas musicales)

David Kane / Black Manta en Aquaman

Lando Calrissian en Han Solo: Una historia de Star Wars

Duende Verde en Spider-Man: Un nuevo universo

Videojuegos:

Russell Adler en Call of Duty: Black Ops Cold War

Phoenix en Valorant

Pantheon en League of Legends

Kraven el Cazador en Marvel’s Spider-Man 2

Kabal en Mortal Kombat 11

Es co-conductor del programa de radio Toonlandya, se encarga del área de Prensa y Redes de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y ha participado en series de televisión como Harina y Como dice el dicho.