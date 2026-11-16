Martín Borrego Llorente, exfuncionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), fue sancionado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tras determinarse un uso indebido de instalaciones públicas para fines personales.

“Inhabilitación por 1 año a Martín B., de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Ciudad de México, toda vez que en 2024, aprovechándose de su puesto solicitó autorización para realizar un evento de carácter oficial en el Salón de Recepciones del Museo Nacional del Arte (MUNAL), pero en realidad lo utilizó para celebrar un evento de carácter personal” Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

La resolución establece una inhabilitación por un año para ocupar cargos en el servicio público luego de que el Museo Nacional de Arte (Munal) fuera utilizado para celebrar su boda cuando había sido solicitado bajo una justificación oficial.

El caso sancionado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, se incluyó dentro de un paquete de sanciones aplicado a 82 servidores públicos por diversas irregularidades administrativas.

Martín Alonso Borrego Llorente y su pareja (@AlexItesm / Tomada de X)

¿Qué pasó con Martín Borrego tras escándalo de boda en el Munal?

Martín Borrego no tiene un cargo púbico actualmente luego de que renunció el 10 de diciembre de 2024, tras darse a conocer el escándalo de su boda en el Munal.

En esos momentos apenas llevaba semanas de haberse integrado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pues Alicia Bárcena pasó a ocupar esa cartera en el Gabinete de Claudia Sheinbaum después de estar un corto tiempo en la SRE en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El puesto que ocupó Martín Borrego para acceder a Munal como sitio de boda fue el de director de Programas Presenciales en el Instituto Matías Romero de la SRE.

Martín Borrego Llorente renuncia a Semarnat (especial)

Sanciones por boda en el Munal solo recayeron en Martín Borrego

Martín Borrego se casó con el diplomático rumano, Ionut Marian Valcu, quien se ha desempeñado como jefe de misión adjunto en la Embajada de Rumania en México, de quien no se reporta alguna sanción por parte del gobierno rumano.

Martín Borrego renunció en su momento como coordinador de Enlace con la Ciudadanía en la Semarnat a solo dos días de revelarse el caso y en el que se mostraron pruebas como la existencia de una invitación a una boda en el Munal.

El funcionario intentó justificar que el evento no fue un asunto personal sino la celebración del 89 aniversario de las relaciones bilaterales entre México y Rumania.

Sanción a Martín Borrego se considera por “falta grave”

La sanción de inhabilitación por un año a Martin Borrego entra en la sección de “faltas graves”, no obstante, otros de la misma categoría tendrán que enfrentar inhabilitaciones por 10 años y en el otro extremo están los que no podrán ejercer el cargo por seis meses o 30 días.

En algunos casos, en esa misma categoría de faltas graves, tendrán que pagar además sanciones económicas millonarias o de varios miles de pesos.