Erica Edwards es una actriz de doblaje, locutora y directora mexicana que cuenta con una trayectoria de casi cuatro décadas en la industria del entretenimiento.

Su trabajo abarca películas, series de televisión, producciones animadas y videojuegos. La intérprete pertenece a una familia con varias generaciones dedicadas al doblaje mexicano.

En noviembre de 2026, fue tendencia después de que se anunciara su incorporación al doblaje de Wildwood, donde interpretará a Alexandra Svik, personaje que inicialmente tuvo la voz de Natalia Téllez.

¿Quién es Erica Edwards?

Erica Edwards, nació en la Ciudad de México y creció dentro de una familia vinculada con la actuación de voz.

Es hija de Juan Antonio Edwards y Keta Leonel de Cervantes. También es nieta de los actores de doblaje Raúl Leonel de Cervantes y Magdalena Ruvalcaba, y sobrina de la actriz Magdalena Leonel de Cervantes.

Su familia incluye a otros profesionales de la industria, como su primo Arturo Mercado Jr. Su trayectoria la convirtió en parte de la tercera generación de intérpretes de la familia Cervantes dedicada al doblaje.

Erica Edwards, actriz de doblaje (Instagram | Erica Edwards)

¿Cuántos años tiene Erica Edwards?

Erica Edwards nació el 6 de abril de 1978, por lo que tiene 48 años en 2026.

¿Quién es el esposo de Erica Edwards?

Algunas biografías especializadas identifican a Sergio Gutiérrez Coto, también actor de doblaje, como expareja o esposo de Erica Edwards.

Sin embargo, no se cuenta con información pública reciente y suficientemente documentada para confirmar su estado civil actual.

¿Qué signo zodiacal es Erica Edwards?

Por haber nacido el 6 de abril, Erica Edwards pertenece al signo zodiacal Aries.

¿Quiénes son los hijos de Erica Edwards?

Erica Edwards es madre del actor de doblaje Mauricio Gutiérrez, quien también ha desarrollado una carrera profesional en la industria del entretenimiento.

El joven ha participado en producciones de cine, televisión y animación, siguiendo el camino de su familia dentro de la interpretación de voz.

¿Qué estudió Erica Edwards?

Se desconocen los estudios universitarios o la formación académica formal de Erica Edwards.

Su preparación profesional se desarrolló principalmente en el ámbito de la actuación de voz, una actividad a la que se incorporó desde pequeña gracias a la influencia de su familia y a las oportunidades que encontró en los estudios de doblaje.

Erica Edwards, actriz de doblaje (Instagram | Erica Edwards)

¿En qué ha trabajado Erica Edwards?

A lo largo de su trayectoria Erica Edwards ha interpretado a personajes de distintas producciones. Entre los más reconocidos se encuentra:

Tigresa en la franquicia Kung Fu Panda

Rem en Death Note

Claire Underwood en House of Cards

Gabrielle Solís en Esposas desesperadas

También prestó su voz a Serena van der Woodsen en Gossip Girl, Hayley Smith en American Dad! y Vanessa Doofenshmirtz en Phineas y Ferb. En la serie animada El Chavo interpretó a Doña Florinda y La Popis.

En el cine participó en producciones como Cruella, El origen del planeta de los simios, Alita: Ángel de combate, Transformers: El despertar de las bestias y Fast & Furious, donde ha interpretado a Letty Ortiz en distintas entregas.

Su trabajo también incluye videojuegos como Fortnite, Watch Dogs 2 y Horizon Zero Dawn. Además de actuar, ha desarrollado actividades como directora de doblaje y locutora comercial.