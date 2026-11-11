Danna Alcalá es actriz de doblaje, locutora y cantante mexicana, quien será parte del redoblase de la película animada Wildwood: El bosque salvaje.

La joven actriz es egresada del CEA y su trabajo como locutora comercial la ha llevado a trabajar con marcas como Lego y Amazon.

Ha prestado su voz e imagen en más de 170 producciones entre películas, series, comerciales y otros proyectos.

¿Quién es Danna Alcalá? Actriz de doblaje, locutora y cantante mexicana

Danna Alcalá es actriz de doblaje, intérprete, locutora, nacida en México; es conocida por su trabajo en series, películas, audiolibros y openings de diversas series animadas.

La joven actriz también se desenvuelve en canto, teatro musical y televisión; ha prestado su voz para películas animadas como:

Elio

Hilda y el Rey de la Montaña

El gato con sombrero

Danna Alcalá (Instagram/@soydannaalcala)

¿Qué edad tiene Danna Alcalá?

Danna Alcalá nació el 14 de julio de 2009; actualmente tiene 17 años.

¿Quién es el esposo de Danna Alcalá?

Danna Alcalá no está casada.

¿Qué signo zodiacal es Danna Alcalá?

Danna Alcalá es Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Danna Alcalá?

Danna Alcalá no tiene hijos.

¿Qué estudió Danna Alcalá?

Danna Alcalá comenzó a estudiar actuación a los 7 años en el CEA infantil y continuó su formación en canto, danza, voz y dicción.

Estudió doblaje y como locutora comercial en Voz Genius; Danna Alcalá habla español e inglés.

Danna Alcalá (Instagram/@soydannaalcala)

¿En qué ha trabajado Danna Alcalá?

Danna Alcalá ha trabajado como actriz de doblaje en series, películas y comerciales nacionales e internacionales.

Su voz ha estado en campañas publicitarias en México, Latinoamérica, Estados Unidos y Reino Unido.

Danna Alcalá ha trabajado como actriz de doblaje en películas como:

Camp Rock 3

Jumanji: en el mundo real

Adiós, June

Otro viernes de locos

Damsel

La Navidad de Teddy

Abracadabra 2

Pinocho

La actriz de doblaje también ha trabajado en diversas películas animadas y ha prestado su voz para openings como:

El gato con sombrero

Wildwood: El bosque salvaje

Intensa mente 2

Elio

Cars: Aventuras en el camino

Danna Alcalá ha trabajado en más de 170 producciones entre doblaje, actuación y series.