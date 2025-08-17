¿Weapons ‘La hora de la desaparición’ es la mejor película de terror del 2025? Esto dijo Javier Ibarreche.

El creador de contenido de cine, Javier Ibarreche- de 31 años de edad- ya dio su opinión acerca de Weapons ‘La hora de la desaparición’,

Esto dijo Javier Ibarreche sobre la película de terror Weapons ‘La hora de la desaparición’

Javier Ibarreche quedó “maravillado” con Weapons ‘La hora de la desaparición’, la película de terror más comentada del momento.

En un directo en YouTube, el creador de contenido dio su punto de vista sobre la cinta de Zach Cregger, de 44 años de edad.

Weapons 'La hora de la desaparición' (New Line Cinema)

Para Javier Ibarreche, Weapons ‘La hora de la desaparición’ se trata de un historia “diferente y original... que abarca tantos géneros”.

Ibarreche destacó que Weapons nació a partir de la pérdida de un amigo que tuvo el director Zac Cregger.

La cinta de terror tiene una premisa sencilla, un grupo de alumnos de una misma clase desaparecen en la madrugada a la misma hora, a excepción de uno.

Lo que provoca que todos se pregunten quién está detrás de la misteriosa situación.

De acuerdo con Ibarreche, Weapons presenta una historia “redonda” gracias a todas las perspectivas de los personajes que se ven en la cinta, los cuales “participan de manera lógica”.

El tono también funciona mucho en ‘La hora de la desaparición’ para Javier Ibarreche, ya que dentro del terror también hay comedia y misterio.

“No le huye a ese recurso, lo aprovecha...Es una película que le apuesta al terror y le apuesta al misterio, pero en medio hay momentos de comedia que por contraste hacen que los momentos de terror se sientan más.” Javier Ibarreche

Otro aspecto que mencionó en su opinión Javier Ibarreche es que Weapons ‘La hora de la desaparición’ resulta una “alegoría sobre un tiroteo escolar en Estados Unidos”.

La lectura que le dio el creador del contenido sobre ese tema es que hay muchas similitudes en lo que ocurre en la película y los tiroteo escolares.

De igual manera, Ibarreche destacó las coincidencias que hay entre la hora 2:17 de la madrugada cuando desaparecen los niños en la cinta y algunas tragedias que han pasado en Estados Unidos.

Asimismo, Javier Ibarreche exaltó que Weapons sea una película que te deja pensando gracias a que construye un misterio.

Weapons ‘La hora de la desaparición’ (Warner Bros. )

¿Cuánto dura Weapons ‘La hora de la desaparición’?

Si eres de los que aún no ve Weapons ‘La hora de la desaparición’, te decimos cuánto dura la película que le encantó a Javier Ibarreche.

La cinta distribuida por Warner Bros. y producida por New Line Cinema tiene una duración de 128 minutos.

Además de Javier Ibarreche, otros críticos han alabado Weapons ‘La hora de la desaparición’ por su narrativa, guión y actuaciones.