La Hora de la Desaparición se estrenó este 7 de agosto, una película de terror del director Zach Cregger, y en México recibió la clasificación C pero ¿qué significa esto?

La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (DGRTC) de la Secretaría de Gobernación, encargada de dar la clasificación a las películas, La Hora de la Desaparición recibió la clasificación C.

Lo cual significa que La Hora de la Desaparición cuenta con material que es restrictivo para adultos de 18 años en adelante, por lo que puede contener:

Escenas o narrativas de contenido explícito

Violencia gráfica

Lenguaje obsceno

Escenas sexuales

Temas relacionados a drogas o adicciones

Por lo que en cualquier película que reciba la clasificación C en México como La Hora de la Desaparición, no se permite el acceso a menores de edad, ni siquiera acompañados por un adulto.

¿Qué clasificaciones existen en México para las películas?

Aunque pudiera parecer que está es la última clasificación dentro de las películas en México, en realidad estas se extienden hasta la D, quedando de la siguiente manera:

AA

A

B

B15

C

D

Esta última categoría en cuanto a la clasificación de las películas, la han recibido pocas cintas; entre ellas las de Terrifier de Damien Leone.

La Hora de la Desaparición es una película de terror que ha sido aplaudida debido a su nuevo enfoque dentro del género, y en donde relata la desaparición de 17 niños en un pueblo de Estados Unidos.

¿Lo raro? Todos salieron a las 2:17 am y todos pertenecen a la misma clase de la maestra nueva en la ciudad; además, solo un niño de la misma clase no desapareció.