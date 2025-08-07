Pedro Pascal -de 50 años de edad- iba a ser el protagonista de La hora de la desaparición, pero un problemas provocó que abandonara la película.

La segunda película del director Zach Cregger, La hora de la desaparición, causó gran expectativa en Hollywood y más por la posible aparición de Pedro Pascal.

Por esta razón Pedro Pascal no protagonizó La hora de la desaparición

Tras el inicio del rodaje de La hora de la desaparición, se confirmó que Pedro Pascal no sería parte del reparto.

Zach Cregger -de 44 años de edad- reveló en entrevista que Pedro Pascal y otros actores conformaban su reparto.

Pedro Pascal en la premiere de Los 4 fantásticos: primeros pasos (VALERIE MACON / AFP / AFP)

Sin embargo, tuvo que cambiar a todo el elenco por la huelga en Hollywood que hubo en 2023.

Pedro Pascal y otros actores registrados en el sindicato de actores no podían trabajar, así que La hora de la desaparición se vio afectada.

El actor Josh Brolin -de 57 años de edad- tomó el papel que sería para Pedro Pascal e interpreta a ‘Archer’.

Trascendió que Pedro Pascal ha rechazado diversas películas, debido a que ha estrenado 9 filmes en dos años.

Por lo que está saturado de trabajo, pero, su salida de La hora de la desaparición no tuvo que ver con su apretada agenda.

La hora de la desaparición, película que iba a protagonizar Pedro Pascal (Instagram/@zcregger)

¿De qué trata La hora de la desaparición? La película que iba a protagonizar Pedro Pascal

La hora de la desaparición narra la historia de un grupo de niños que se extravían en la madrugada.

Este filme tiene toques de terror y suspenso, que muestra la desaparición sin motivo de un grupo de 17 niños.

La historia muestra la desaparición de un grupo de padres que desconfían de todo y tiene toques oscuros durante toda la trama.

Tras la salida de Pedro Pascal, La hora de la desaparición tiene como protagonistas a:

Julia Garner, de 31 años de edad

Cary Christopher, de 9 años de edad

Benedict Wong, de 54 años de edad

La hora de la desaparición de estrena en México el 8 de agosto.