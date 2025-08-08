La Hora de la Desaparición recibió clasificación C; ésta con base al Sistema de Clasificación de Contenidos Cinematográficos en México.

Pero, ¿por qué no es B15? Acá te explicamos cómo funciona la clasificación y el tipo de contenido que ofrece cada una.

La Hora de la Desaparición (Warner Bros. Pictures )

¿Cuáles son las clasificaciones de películas en México?

Según la Ley Federal de Cinematografía, éstas serían las clasificaciones de películas en México:

¿Cómo se clasifican las películas en México?

Te explicamos cómo se evalúa cada clasificación respecto al contenido que brinda cada una, esto de acuerdo la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC):

A: Apta para todo público, dirigida a menores de 7 años. Contenido educativo, recreativo o familiar, sin violencia y/o lenguaje ofensivo

A: Apta para todo público. Puede incluir algo de violencia leve o temas que no requieran supervisión, adecuada para niños y adultos

B: Dirigida a adolescentes y adultos (mayores de 12 años). Puede contener violencia moderada

B15: Para mayores de 15 años. Incluye temas más complejos, violencia más intensa, lenguaje fuerte o insinuaciones sexuales, pero no explícitas

C: Exclusivamente mayores de 18 años. Puede contener violencia gráfica, sexo explícito y lenguaje ofensivo

D: Exclusivamente mayores de 18 años. Violencia, escenas sexuales y lenguaje bastante explícito

Terrifier, clasificación D (Epic Pictures Group )

¿Por qué La Hora de la Desaparición es clasificación C?

Además de la previa información compartida, La Hora de la Desaparición es clasificación C para evitar la asistencia de niños y menores de edad incluso si van acompañados de padres u otros adultos.

Ya que a sólo horas de su estreno, La Hora de la Desaparición recibió el 100% en Rotten Tomatoes, donde los principales críticos la han descrito como una película que “sabe manejar la ansiedad humana” y un proyecto “agudo, extraño e inolvidable.”

Es así, La Hora de la Desaparición no es sólo la cinta de terror más escalofriante del 2025, sino también, de la década de 2020.