La Hora de la Desaparición está siendo la gran sensación en cines, tras obtener un reconocimiento que solo otras dos películas de terror han logrado en la historia, dicho logro se trata de:

Calificación A en CinemaScore

Y por lo que ahora La Hora de la Desaparición se suma a las otras dos películas que lo han logrado la calificación A en CinemaScore en la historia:

El silencio de los inocentes de 1991 ¡Huye! de 2017

Zach Cregger’s ‘WEAPONS’ debuts with an A- on CinemaScore.



One of the highest rated horror films, on par with ‘Get Out’ and ‘Silence of the Lambs’



¿Qué significa que la película de terror La Hora de la Desaparición logrará calificación A en CinemaScore?

Sin duda La Hora de la Desaparición ya se ha posicionado como una de las mejores películas de terror, tras su estreno tan solo hace unos días, el pasado 7 de agosto de 2025.

Y para muestra de ello, basta decir que la película de terror La Hora de la Desaparición debutó con calificaciones de la crítica del 100% como con Rotten Tomatoes.

Y para reafirmar no solo la buena aceptación de la crítica, sino también la del público que ha logrado La Hora de la Desaparición, ahora la calificación A en CinemaScore le da garantía.

Pues obtener la calificación A en CinemaScore, significa que la película de terror La Hora de la Desaparición tiene una respuesta muy positiva por parte del público que asistió a la función de estreno.

Y que es una de las calificaciones más altas que otorga la empresa de investigación de mercado en películas, CinemaScore.

Con ello, La Hora de la Desaparición ya es una de las películas que cumplió o superó las expectativas de la audiencia, generando críticas positivas, y sobre todo impactando al ser del género del terror.