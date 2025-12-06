La nueva película de Actividad Paranormal reveló sus primeros secretos, aquí lo que se sabe.

Una cinta más de la franquicia Actividad Paranormal se encuentra en desarrollo.

Se reveló que la nueva película de Actividad Paranormal será producida por James Wan, de 48 años de edad.

Esto después de que la compañía de Atomic Monster del propio Wan se fusionara con Blumhouse del productor Jason Blum.

Por su parte, Paramount también está asociado en el proyecto para cofinanciar, coproducir y distribuir la cinta.

La nueva Actividad Paranormal contará, a su vez, con la participación de Solana Films.

Se trata de la casa productora de Oren Peli -de 55 años de edad- director que dirigió la primera película de Actividad Paranormal en 2007.

James Wan confesó ser una “gran admirador” de Actividad Paranormal, por lo que el director expresó que buscará ampliar el legado de la franquicia.

Fecha de estreno de la nueva película de Actividad Paranormal

De momento, no se tiene una fecha de estreno para la nueva película de Actividad Paranormal.

Sin embargo, se sabe que es un proyecto prioritario para Paramount y Blumhouse-Atomic Monster.

Actividad Paranormal ha significado un producto bastante rentable para Blumhouse.

Dicha compañía encontró el metraje original de Actividad Paranormal realizado con 273 mil 439 pesos (15 mil dólares).

Tras invertir dinero extra para su lanzamiento, la cinta se convirtió en un éxito para Blumhouse, tanto que hasta han producido siete películas:

Actividad Paranormal (2007)

Actividad Paranormal 2 (2010)

Actividad Paranormal 3 (2011)

Actividad Paranormal (2012)

Actividad Paranormal: Los marcados (2014)

Actividad Paranormal: La dimensión fantasma (2015)

Actividad Paranormal: Vínculos familiares (2021)

Además de un spin-off titulado Actividad Paranormal O: El origen de 2010.