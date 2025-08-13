Se revela que podría haber una precuela de La Hora de la Desaparición, la cual se centraría en la historia del personaje de la tía Gladys.

Tras el éxito que ha sido la nueva película de terror, La Hora de la Desaparición, ahora se está evaluando la posibilidad de hacer una precuela sobre la tía Gladys.

Ante el éxito que ha tenido La Hora de la Desaparición, la película de terror de Zach Cregger, se está evaluando que tenga una precuela.

De acuerdo a los rumores que ya circulan en redes sociales, Warner Bros. ya habría aprobado una precuela de La Hora de la Desaparición.

Pues La Hora de la Desaparición ha estado generando conversaciones en redes sociales y ha tenido un gran éxito en taquilla; aunado a la buena recepción de la audiencia y crítica como en Rotten Tomatoes.

Todo indica que esta precuela se centraría en la tía Gladys, personaje enigmático que aparece en La Hora de la Desaparición, y cuyo papel tiene un peso importante en la trama.

Habrá que esperar para saber si es que esta precuela realmente se hace o no realidad, pues de momento todo queda en calidad de rumor.

Supuesta precuela de La Hora de la Desaparición divide opiniones en redes

Luego de revelarse los rumores de que, aparentemente Warner Bros. dio luz verde para la precuela de La Hora de la Desaparición, esto ha dividido a los usuarios en redes sociales.

Pues mientras que algunos quieren saber más sobre la historia de origen de la tía Gladys de La Hora de la Desaparición, otros piensan que así como quedó la historia es más que perfecta.

Pues cabe aclarar que dentro de La Hora de la Desaparición, nunca se revela de dónde viene la tía Gladys o porque tiene cierto poder, lo cual ha causado más preguntas que respuestas.

Sin embargo, hay usuarios que aseguran que las audiencias ya no quieren franquicias o sagas de terror, como ha ocurrido con películas como El Conjuro.

Pues se ha demostrado con la popularidad de La Hora de la Desaparición que las historias originales se convierten en las favoritas del público.

De momento no se ha confirmado de manera oficial que en realidad se esté trabajando en una precuela de La Hora de la Desaparición, por lo que solo queda esperar a más noticias para confirmar o descartar dicho rumor.