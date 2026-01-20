Ante el inminente anuncio de los nominados a los Oscar 2026, Warner Bros. decidió liberar el guion de Superman de James Gunn a todo el mundo.

La intención de Warner Bros. es que el guion de Superman de James Gunn sea considerado para una nominación a los Premios Oscar 2026.

Superman (Warner Bros. Pictures)

¿Dónde leer el guion de Superman de James Gunn liberado por Warner Bros.?

El guion de Superman de James Gunn fue liberado en Google Drive por Warner Bros, en formato PDF, constando de 139 cuartillas en total.

Lo mejor de todo para los fans es que Warner Bros. permite que cualquiera descargue el guion de Superman de James Gunn, para que lo lean cuando deseen.

Es decir, el texto del director está a disponibilidad, siendo libre de descargarlo, tenerlo guardado o compartirlo sin restricción.

Algo que pocas veces se ve en la industria del cine y menos como una estrategia para conseguir una nominación a los Oscar 2026.

Por lo general, los estudios —y sobre todo los creativos— son celosos con todo lo relacionado a la producción de una película, guardando todo el material lo más hermético posible.

Superman (Warner Bros. Pictures)

¿Por qué se liberó el guion de Superman de James Gunn para los Oscar 2026?

Liberar el guion de Superman de James Gunn tiene que ver con una estrategia para los Oscar 2026 por parte de Warner Bros.

Cuando llegan eventos como los Oscar 2026, estudios de la talla de Warner Bros. hacen campañas de promoción para que La Academia tome en cuenta sus películas.

Si logran hacer el suficiente ruido, es posible que se ganen una nominación y los miembros los comiencen a tomar en cuenta para llevarse algún premio a casa.

En el caso de Warner Bros. con Superman de James Gunn, les interesa que sea nominada a Mejor Guion, entrando de último momento a la terna.

No obstante, al ser una película de superhéroes, es poco probable que sea tomada en cuenta en ese aspecto, decantándose por categorías técnicas.