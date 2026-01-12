Para público y crítica, Sinners fue la mejor película de 2025, lo cual se vería reflejado en los Premios Oscar 2026, pues la película de Michael B. Jordan se llevaría varias nominaciones.

No solo eso, Sinners podría romper el récord de nominaciones en los Premios Oscar 2026, batiendo una marca que lleva más de 20 años vigente.

Sinners (Warner Bros.)

Sinners sería la película más nominada de los Premios Oscar 2026

De acuerdo con Variety, Sinners apunta a ser la película más nominada de los Premios Oscar 2026, citando fuentes internas a La Academia.

Todo indica que los miembros de La Academia opinan que Sinners merece ese reconocimiento para los Premios Oscar 2026, llevándose un total de 15 nominaciones.

Esto quiere decir que la película de Michael B. Jordan estaría nominada en prácticamente todas las categorías, e incluso podría repetir en más de una en los apartados de actuación o musicales.

Obviamente, la competencia será bastante dura con otras películas fuertes que salieron en 2025, como es el caso de Hamnet de Chloé Zhao, la cual también apunta a ser una de las favoritas de la ceremonia.

Sinners (Warner Bros.)

Sinners rompería un récord de nominaciones en los Premios Oscar 2026

Otro logro que se llevaría Sinners con sus nominaciones a los Premios Oscar 2026, es que rompería un récord impuesto desde 1998.

Si Sinners logra las 15 nominaciones a los Premios Oscar 2026, sería la película más nominada de la historia, superando a Titanic, que estuvo nombrada 14 veces en todas las categorías de la ceremonia.

Hasta el momento, ninguna película ha tenido más nominaciones que Titanic. En el 2017, La La Land estuvo cerca de romper el récord; pero al final se quedó con las mismas 14 que el filme de James Cameron.

Eso sí, que Sinners sea la más nominada de la historia no significa que será la que se lleve todos los premios, pues como mencionamos, tendrá una fuerte competencia e históricamente, La Academia desprecia las películas de terror o fantasía.