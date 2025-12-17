La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que otorgan los Premios Oscar, y YouTube han firmado que permite la transmisión de la ceremonia en la plataforma de Internet desde 2029 hasta 2033 de manera gratuita.

Los Premios Oscar abandonan la televisión para irse al streaming en Internet

A través de un comunicado, se reveló el acuerdo plurianual entre los Premios Oscar y YouTube, a quien le otorgará los derechos globales y exclusivos de los premios; dicha transmisión comenzará a partir del 2029 con la 101ª ceremonia de los Óscar y hasta 2033.

Los Premios Oscar y su cobertura en YouTube incluirán:

La cobertura de la alfombra roja

El contenido tras bambalinas

Acceso al Baile de los Gobernadores

Film’s biggest night is headed to @YouTube, starting 2029. pic.twitter.com/5ckm1JyBC7 — The Academy (@TheAcademy) December 17, 2025

Estas transmisiones de los Premios Oscar estarán disponibles en vivo y de forma gratuita en YouTube para más de 2 mil millones de usuarios de todo el mundo.

También estas transmisiones de los Premios Oscar a partir del 2029, estará disponible para los suscriptores de YouTube TV en Estados Unidos; hasta entonces, los derechos de ceremonia seguirán para la televisora ABC hasta el año 2028.

La noticia de la llegada de los Premios Oscar a YouTube sorprende ya que, por 50 años esta ceremonia ha sido televisada por la cadena ABC, lo cual significa la ruptura de la televisión tradicional y da la bienvenida a la era digital a una de las ceremonias más importantes en el gremio del entretenimiento.

No se ha revelado de cuánto fue la cifra del contrato pero, según los reportes de Variety , esta habría sido de 9 cifras ofrecida por YouTube por los derechos de transmisión de los Premios Oscar.