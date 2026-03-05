La fusión entre Warner Bros. y Paramount ha reavivado rumores sobre el futuro de James Gunn al frente de DC Studios.

De acuerdo con el crítico John Campea, existen probabilidades de que James Gunn deje su cargo si se concretan los cambios, debido a posibles fricciones ideológicas con los nuevos dueños y restricciones en la contratación de actores.

Aunque se ha asegurado que los equipos se mantendrán, la falta de anuncios de proyectos más allá de 2026 y el desempeño de Superman alimentan las especulaciones sobre su salida.

James Gunn (Vivien Killilea/Getty Images for IMDb)

James Gunn dejaría DC si sucede la fusión de Warner-Parmount

De acuerdo con el crítico y periodista de cine, John Campea, hay probabilidades de que James Gunn deje el mando de DC si se concreta la fusión de Warner-Paramount.

Si bien se ha asegurado que todos los equipos se mantendrán en Warner-Paramount, el caso de James Gunn y DC son más delicados.

Pues los nuevos dueños del estudio tienen una tendencia ideológica contraria a la de James Gunn, lo que supondría fricciones entre las dos partes.

Además recordemos que Paramount ya tenía una “lista negra” de personalidades de Hollywood con las que no trabajaría, donde se incluye a gente como Mark Ruffalo y Elliot Page.

Misma que se menciona, causaría malestar a James Gunn, pues en caso de no estar en esta, le impediría llamar a ciertos actores y directores para unirse al DCU.

James Gunn (Warner Bros. Media)

La salida de James Gunn ya se rumoraba desde antes de la fusión de Warner-Paramount

Algo a señalar es que, desde ante de que se firmara el acuerdo de Warner-Paramount, ya había muchos rumores sobre la posible salida de James Gunn de DC.

Esto debido a que los antiguos dueños no estarían del todo contentos con el desempeño de James Gunn al mando de DC, sobre todo en la cuestión de posición de marca.

Ninguno de los proyectos de James Gunn con el DCU han logrado una relevancia importante hasta el momento.

Incluso se mencionó, en una de las audiencias con Netflix, que Superman no cumplió las expectativas del estudio, siendo catalogada casi como un fracaso.

El hecho de que no se haya anunciado ninguna otra serie o película de DC más allá de 2026, ha sumado a esa posible salida de James Gunn.

Habra que ver lo que sucede en los próximos meses con el director y su puesto dentro de la compañía.