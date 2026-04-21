James Gunn confirma el inicio del rodaje de la nueva película de Superman, que llegará a los cines en julio de 2027.

El cineasta, compartió una imagen desde el set de Superman: Man of Tomorrow destacando un tablero de ajedrez y un logotipo que fusiona el símbolo del héroe con el de su nuevo rival.

Con esta fotografía James Gunn confirma el rodaje de la nueva película de Superman

James Gunn sorprendió a sus seguidores al confirmar de manera oficial el inicio del rodaje de la secuela de la película de Superman.

James Gunn inicia rodaje de la nueva película de Superman (@JamesGunn / X )

A través de la fotografía se confirmó una escena en prisión con Lex Luthor y la llegada de Brainiac como el gran villano.

La imagen muestra un tablero de ajedrez, un gafete con el nombre de Luthor, una bolsa de papas y otros elementos que evidencian que la escena se desarrolla en una prisión de máxima seguridad.

Esta imagen mostraría que se está adaptando una escena del cómic ‘All Star Superman’, en la que Clark Kent visita a Luthor y juega con él una partida de ajedrez para luego presenciar una secuencia de acción dentro de la prisión.

Algo que ha llamado la atención es el logotipo metálico que muestra lo que parece ser el símbolo de Superman superpuesto sobre el mismo tipo de nodos que aparecen en muchas encarnaciones del villano de DC Brainiac.

Esto es lo que se sabe sobre la nueva película de Superman

Esta producción busca consolidar el nuevo universo de DC con un enfoque más humano y dramático tras el éxito de la primera película.

En Superman: Man of Tomorrow, David Corenswet regresa como el Hombre de Acero para formar una alianza inesperada con Lex Luthor de Nicholas Hoult .

Juntos deberán enfrentar la amenaza de Brainiac, un villano alienígena interpretado por Lars Eidinger que busca coleccionar conocimientos y ciudades.

El reparto se expande con figuras como Rachel Brosnahan como Lois Lane, Adria Arjona en el papel de Maxima y la inclusión de otros héroes emblemáticos como Linterna Verde y Hawkgirl.

Tras el éxito de la primera entrega de Superman, que superó los 600 millones de dólares en taquilla, DC ya trabaja en un calendario ambicioso que incluye:

Supergirl (2026)

Clayface (2026)

The Batman Part II (octubre de 2027)