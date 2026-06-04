Parece que Disney está agotando las sorpresas alrededor de Toy Story 5, pues ahora nos dieron un vistazo a Emily, la primera dueña de Jessie.

Esto fue en un nuevo tráiler de Toy Story 5 para Japón, el cual se centra en Jessie y su relación con Emily y Bonnie.

Toy Story 5 por fin nos mostrará a Emily la dueña de Jessie

Desde Toy Story 2 se nos dejó claro la herida que Jessie tiene por su dueña Emily; aunque nunca habíamos visto la apariencia de esta última.

Ahora en el nuevo tráiler de Toy Story 5 en Japón, podemos ver a detalle el aspecto de Emily, la dueña original de Jessie.

Curiosamente, Emily y Jessie son muy parecidas, pues ambas son pelirrojas y portan una trenza, además la niña está vestida de vaquerita como su juguete favorito.

Hay que mencionar que solo la vemos de niña, su aspecto de adulta, cuando dejó a Jessie en las cosas viejas, no es revelado.

No sabemos si se nos mostrará cómo luce en su edad adulta; aunque en cualquier caso esto desmonta la teoría de que la mamá de Andy era la dueña de Jessie.

Emily en Toy Story 5 (Disney)

Toy Story 5 nos volverá a contar la historia de Emily y Jessie

Otra cosa que nos revela el tráiler japonés de Toy Story 5, es que se nos volverá a contar la historia de Emily y Jessie, al estilo de la segunda parte.

En Toy Story 2 vemos un flashback de Emily y Jessie, donde la vaquerita le hace ver a Woody que al final los niños crecen y dejan de jugar con sus juguetes.

Al parecer, dado que Bonnie preferirá a Lilypad, la vaquerita tendrá una regresión los eventos que la dejaron marcada hace años, cuando fue abandonada por su dueña original.

Recordemos que la misma Disney Pixar señaló que esta quinta entrega se centraría más en Jessie que en los otros personajes.

Siendo una especie de continuación de su historia que se dejó de lado tras la segunda parte.