Bad Bunny no será la única sorpresa en las voces de Toy Story 5, pues Disney Pixar anunció que el productor argentino Bizarrap también será parte de la película.

Así como Bad Bunny, Bizarrap hará la voz de un personaje en Toy Story 5; aunque habrá algunas diferencias con la participación del de Puerto Rico.

Bizarrap en Toy Story 5 (Disney)

¿Qué personaje será Bizarrap en Toy Story 5?

Tanto Bizarrap como Disney Pixar revelaron que hará la voz de Santa de Jardín en Toy Story 5; un personaje nuevo que se suma a la franquicia.

De acuerdo con la descripción de Disney Pixar, Santa de Jardín de Bizarrap es miembro de la “Comunidad” de juguetes del patio trasero.

La cual está más olvidada que los juguetes de casa con los que se divertían los niños previo a la llegada de la tecnología, y que esta se posicionara como el nuevo entretenimiento.

Santa de Jardín es descrito como un líder protector y ecléctico; una especie de personaje de gran sabiduría que al mismo tiempo se da cuenta de está afrontando su extinción.

Si bien suena relevante, es posible que la participación de Bizarrap se limite a una sola escena o unas cuantas líneas, siendo un cameo en una secuencia del filme.

Santa de Jardín (Disney)

Bizarrap solo será parte de Toy Story 5 en el doblaje al español

A diferencia de Bad Bunny, Bizarrap solo estará en el doblaje al español de Toy Story 5, tanto en latino como en castellano.

Santa de Jardín será interpretado por otra persona en el audio original de la película en inglés, según lo señaló Disney Pixar en el comunicado donde se confirmó a Bizarrap.

La participación del argentino es exclusiva de las región hispanohablante del mundo, por lo que resulta interesante ver cuál será el resultado de esta colaboración.

Toy Story 5 se estrenará en cines de México, tanto con doblaje como en inglés con subtítulos, el próximo 18 de junio de 2026; siendo una de las películas más esperadas del verano.