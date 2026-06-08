Después de varios días de especulaciones en redes sociales, Belinda finalmente confirmó que formará parte de Toy Story 5, una de las películas más esperadas de Pixar para 2026.

La cantante y actriz mexicana reveló a través de un video en Instagram que será la voz en español de Lilypad, la nueva villana de Toy Story 5.

La noticia llega luego de que la intérprete compartiera una serie de pistas relacionadas con el universo de Toy Story, lo que llevó a sus seguidores a teorizar sobre una posible colaboración con la cinta; finalmente Belinda terminó por confirmar en un video en Instagram que será la villana en Toy Story 5.

Belinda será la voz de la villana Lilypad en Toy Story 5

Belinda reveló que será la voz en español de Lilypad, la villana de Toy Story 5 y contra quien se enfrentarán los juguetes originales de la franquicia animada de Disney y Pixar en este nuevo estreno.

Ante esto, Belinda expresó su entusiasmo por integrarse a una de las sagas animadas más exitosas de todos los tiempos, y es que Lilypad es uno de los personajes más esperados por el público para esta quinta entrega.

La participación de Belinda se suma a otras incorporaciones destacadas para Toy Story 5, cinta que también contará con nuevas voces y una historia centrada en el choque entre los juguetes tradicionales y la tecnología moderna; la película llegará a los cines el 17 junio de 2026.

Belinda será Lilypad en el doblaje en español de Toy Story 5 (@disneystudiosla / Instagram )

Belinda será Lilypad en el doblaje en español de Toy Story 5 (@disneystudiosla / Instagram )

Con este proyecto, Belinda suma una nueva experiencia en el doblaje, una faceta que ya había explorado anteriormente en producciones dirigidas al público infantil.

Ahora, su llegada al universo de Pixar promete conquistar tanto a sus seguidores como a los fanáticos de Toy Story, pues ya expresaron su emoción porque Belinda forme parte de la nueva historia de Pixar y más con el rol de villana.