Con la llegada de Toy Story 5, muchos fans se preguntan sobre las voces en español; por ello, se confirmó que la cantante Irán Castillo regresa como Jessie.

La misma Irán Castillo anunció su regreso como Jessie La Vaquerita en Toy Story 5 en sus redes sociales, con unas curiosas y tiernas publicaciones.

Irán Castillo mantendrá el personaje de Jessie en Toy Story 5

Con un par de fotos y un video en Instagram, donde está con su hijo, Irán Castillo dio a conocer que regresará en Toy Story 5 como la vaquerita Jessie.

En su publicación, Irán Castillo se mostró emocionada de volver a interpretar a Jessie en Toy Story 5, además de mostrarle a su pequeño un juguete con su voz.

Mencionando que una de las cosas más bonitas que ha hecho en su carrera es darle voz a una de las protagonistas de la querida saga de Disney Pixar.

Además, invitó a todos sus fans y de la franquicia a que no se pierdan el estreno de la misma muy pronto en cines de todo México.

Sin olvidar el darle las gracias a Disney por esta oportunidad desde hace ya varios años, así como proyectos relacionados a la saga.

Irán Castillo ha sido Jessie desde Toy Story 2

Si bien se ha criticado mucho la gestión de Disney y sus doblajes, también es de reconocer que trata siempre de mantener sus voces, tal es el caso de Irán Castillo como Jessie en Toy Story 5.

Desde hace casi 3 décadas, Irán Castillo ha interpretado a Jessie, siendo su primera aparición en Toy Story 2 de 1999.

Ella ha participado tanto en las películas principales de la franquicia, así como en los cortometrajes, además de ponerle su voz a los juguetes de la vaquerita.

Asimismo, es reconocida por los fans, ya que siempre ha hecho un gran trabajo como la compañera de aventuras de Woody, entregando un trabajo impecable.

Toy Story 5 (Disney )

Toy Story 5, tanto en inglés como con su doblaje en español, se estrenará en México el próximo 18 de junio.