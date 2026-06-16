Belinda acudió al estreno de Toy Story 5 y reveló cuál era su juguete favorito de la infancia; la cantante también invitó a donar juguetes.

El domingo 14 de junio se realizó la alfombra roja de Toy Story 5, película en la que Belinda da voz a la antagonista de la historia, Lilypad.

Belinda cuenta un tierno recuerdo de su infancia en el estreno de Toy Story 5

Durante la presentación de Toy Story 5, Belinda contó que tenía muchos juguetes cuando era niña, pero sus favoritos siempre fueron el señor y señora Cara de Papa.

“Es que tenía muchos juguetes, como tan solo hablando de Toy Story, pero el señor Cara de Papa y la esposa, yo podía jugar con los dos, me encantaba” Belinda

En el estreno de Toy Story 5, Belinda confesó que sus juguetes favoritos en la infancia eran los 'señores cara de papa' 🥺❤️#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/TQifepttOG — De Primera Mano (@deprimeramano) June 15, 2026

La cantante prestó su voz a Lilypad, una tableta que hará la vida imposible de los protagonistas de Toy Story 5.

Belinda ha sido halagada por su doblaje para el personaje, ya que sorprendió que su voz no se parece a la que utiliza en la vida real.

Toy Story 5 se estrena en México el 18 de junio y habrá prefunciones desde el 17 de junio.

Belinda invita a sus fans a donar juguetes

Durante su participación en la alfombra roja de Toy Story 5, Belinda invitó a los asistentes a donar juguetes a niños que viven en situación vulnerable.

Belinda inició donando una figura de su personaje, Lilypad, y su perrito también donó una figura de Woody.

“Creo que es super importante compartir. Yo traje a Lilypad y también mi perrito, Popper, nos va a donar también un juguete” Belinda

La cantante expresó que era importante donar y generar una sonrisas a otras personas.

Belinda invitó a sus fans más pequeños a cuidar sus juguetes y donarlos cuando ya no los usen: “Yo estoy segura de que miles de niños van a ser muy felices”.

Por otro lado, Belinda confesó que sigue coleccionando juguetes y durante su vista a los estudios de Pixar se llevó muchas figuras de colección.