Luego de mucha expectativa, Sony por fin dio a conocer la fecha en la que la CDMX tendrá la visita de Tom Holland, con motivo del estreno de Spider-Man: Brand New Day.

Si te interesa saber más de la visita de Tom Holland a la CDMX por la promoción de Spider-Man: Brand New Day, a continuación te daremos los detalles.

¿Cuándo vendrá Tom Holland a CDMX por Spider-Man: Brand New Day?

De acuerdo con Sony, la visita de Tom Holland a CDMX por Spider-Man: Brand New Day está programada para el lunes 20 de julio.

Tom Holland en CDMX por Spider-Man: Brand New Day (Sony)

Hasta donde ha revelado Sony, durante la visita de Tom Holland a CDMX se montará un fan event de Spider-Man: Brand New Day, donde el actor convivirá con sus fans.

Posiblemente sea una alfombra roja como las que se dan en varios eventos relacionados a los estrenos de películas en México.

Otras actividades no han sido confirmadas, aunque se espera que sea parte de entrevistas con medios, así como de una conferencia de prensa alrededor de la película.

Algo más a señalar es que se desconoce si Zendaya también estará presente, aunque hay una alta posibilidad, pues ambos han participado en todos los fan event de la película.

¿Dónde será el fan event de Tom Holland y Spider-Man: Brand New Day en CDMX?

Sony no ha revelado dónde se llevará a cabo el fan event de Spider-Man: Brand New Day con Tom Holland en la CDMX.

Aunque la expectativa es que el fan event de Spider-Man: Brand New Day con Tom Holland sea en alguna de las plazas comerciales de la CDMX.

Recordemos que estas siempre son requeridas para este tipo de eventos en general. Además, dado el mal clima, eso reduciría las opciones a zonas techadas.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización que se dé al respecto de la visita de Tom Holland a CDMX, así como del estreno de Spider-Man: Brand New Day.