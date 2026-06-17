Estamos a pocas semanas del estreno de Spider-Man: Brand New Day en México, es por ello que Sony lanzó un nuevo tráiler de la película donde se muestra más de la historia y los problemas que enfrentará Peter Parker.

Pues además de los villanos de Spider-Man: Brand New Day, nuestro amigable vecino empezará a experimentar cambios en su cuerpo que lo vuelven más fuerte, pero también más violento.

¿Cómo es el nuevo tráiler de Spider-Man: Brand New Day?

El nuevo tráiler de Spider-Man: Brand New Day muestra a Peter Parker cumpliendo sus funciones como héroe de Nueva York, pero en un momento algo pasa que pierde el control y se vuelve más agresivo contra El Escorpión.

Debido a esto, busca la ayuda de Bruce Banner para ver si hay alguna manera de suprimir las mutaciones que está sufriendo su cuerpo, al mismo tiempo que Spider-Man: Brand New Day nos muestra al villano.

Un personaje aún sin revelar, que estaría afectando a toda la ciudad —con excepción del Hombre Araña— aunque no por eso él y sus antiguos amigos están a salvo del peligro.

Así que con el apoyo de Punisher y retomando un poco de su relación con MJ, Peter se enfrentará a esta misteriosa fuerza.

Spider-Man: Brand New Day (Sony)

Nuevo tráiler de Spider-Man: Brand New Day nos avisa de la preventa de la película

Además de presentar nuevas escenas de la película, el tráiler de Spider-Man: Brand New Day anuncia el inicio de la preventa de la película.

Aunque Spider-Man: Brand New Day se estrena en México el 29 de julio de 2026, los fans ya pueden adquirir sus boletos desde este 17 de junio en Cinépolis y Cinemex, en distintos formatos.

Es decir, más de un mes antes de que se dé la primera función, lo que muestra lo anticipado que es la película en México y el resto del mundo.

No te preocupes, a diferencia de lo que pasó con No Way Home, aún quedan muchos boletos para ver la película en su fin de semana de estreno.