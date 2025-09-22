¿Quién es Tom Holland? Te decimos los detalles del actor de Spider-Man quien sufrió un accidente en las grabaciones de la próxima película de Marvel, como:

¿Quién es Tom Holland?

¿Qué edad tiene Tom Holland?

¿Tom Holland tiene pareja?

¿Qué signo zodiacal es Tom Holland?

¿Tom Holland tiene hijos?

¿Qué estudió Tom Holland?

¿En qué ha trabajado Tom Holland?

Tom Holland sufrió un accidente mientras grababa la nueva película de Spider-Man

¿Quién es Tom Holland?

Thomas Stanley Holland, mejor conocido como Tom Holland, es un actor británico reconocido a nivel mundial por su interpretación de Peter Parker -Spider-Man-, en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Tom Holland (Instagram/@tomholland2013)

¿Qué edad tiene Tom Holland?

Al haber nacido el 1 de junio de 1996 en Kingston upon Thames, Londres, actualmente Tom Holland tiene 29 años de edad.

¿Tom Holland tiene pareja?

Desde el 2021, Tom Holland ha mantenido una relación con la también actriz Zendaya Maree Stoermer Coleman, mejor conocida como Zendaya también de 29 años de edad.

Tom Holland en las grabaciones de Spider-Man 4 (Instagram/@tomholland2013)

¿Qué signo zodiacal es Tom Holland?

Al haber nacido el 1 de junio, Tom Holland pertenece al signo zodiacal de Géminis, uno de los tres signos relacionados con el elemento aire.

Las personas de Géminis como Tom Holland, suelen ser curiosas, inteligentes y comunicativas.

También son conocidas por ser adaptables y tener una dualidad, es decir que pueden ver múltiples perspectivas, lo cual también los hace versátiles y con una gran capacidad de aprendizaje.

No obstante, sus ansias de aprendizaje y de querer saber mucho, puede hacerlos parecer inconstantes o indecisos.

Los Géminis como Tom Holland, son sociables y disfrutan de las novedades; buscan nuevas experiencias, pero también tienden a aburrirse muy rápido.

Tom Holland (Instagram menshealthmag / Instagram menshealthmag)

¿Tom Holland tiene hijos?

No, Tom Holland no tiene hijos.

¿Qué estudió Tom Holland?

Desde pequeño, Tom Holland se interesó por el baile y a los 10 años comenzó a tener clases de ballet en su garaje que le daba su madre, y aunque sufría bullying, su talento le hizo que participara en el Richmond Dance Festival en 2006.

Fue ahí donde Tom Holland llamó la atención del coreógrafo Lynne Paige, y tras 8 audiciones y dos años de entrenamiento, Holland debutó con la obra musical Billy Elliot en 2008 interpretando al personaje titular.

Tom Holland estudió la primaria en la Donhead Preparatory School en la ciudad de Wimbledon hasta 2008, posteriormente la secundaria en el Wimbledon College hasta 2012.

Asistió a la BRIT School y gracias a sus antecedentes en el teatro, consiguió un papel en la película The Impossible (2012) como Lucas, un superviviente de un tsunami.

Robery Downey Jr. y Tom Holland (Disney)

¿En qué ha trabajado Tom Holland?

Después de estar en la película Lo imposible (2012), en donde recibió aclamaciones por parte de los expertos, premios y nominaciones, en 2015 participó en En el corazón del mar.

Sin embargo, lo que lo catapultó a la fama sin duda alguna fue su debut como Spider-Man en Capitán América: Civil War (2016).

Desde entonces, ha protagonizado múltiples películas de Spider-Man dentro del MCU, como:

Spider-Man: Homecoming (2017)

Spider-Man: Lejos de casa" (2019)

Spider-Man: Sin camino a casa (2021)

Esta última se convirtió en un fenómeno de taquilla y crítica; de igual manera ha aparecido en películas mayores de Marvel como en la de los Vengadores.

Tom Holland también ha participado en otras películas y géneros cinematográficos, como:

El diablo a todas horas" (2020)

Cherry" (2021)

Uncharted (2022)

Tom Holland, fan del Tottenham. (Tomada de Video / Tomada de Video)

Tom Holland sufrió un accidente mientras grababa la nueva película de Spider-Man

Durante las grabaciones de Spider-Man: Brand New Day, la nueva película de Marvel, se reportó que Tom Holland sufrió un accidente, lo cual provocó que fuera llevado de inmediato al hospital.

Pues se reportó que Tom Holland tuvo que ser hospitalizado de emergencia tras sufrir una grave caída mientras realizaba una escena de acción; de igual manera, se reporta que su doble de riesgo resultó herido.

Según lo que se reveló, Tom Holland sufrió una conmoción cerebral leve en el set, lo cual provocó su hospitalización.

Y de acuerdo con medios como Deadline, Tom Holland tomará unos días de reposo por precaución tras ser valorado por los médicos; se espera que retome las grabaciones de Spider-Man en los próximos días.

Se espera que la próxima película de Tom Holland, Spider-Man: Brand New Day, llegue a las salas de cine el próximo 24 de julio del 2026.