La gira de promoción de Spider-Man: Brand New Day ya inició y los fans no podrían estar más contentos, pues Sony anunció que tendremos la visita de Tom Holland en CDMX.

A continuación te daremos los detalles al respecto de la gira mundial de Spider-Man: Brand New Day, su llegada a CDMX, con la visita de Tom Holland.

¿Cuándo vendrá Tom Holland a CDMX con Spider-Man: Brand New Day?

De momento no hay una fecha oficial para la llegada de Tom Holland a la CDMX con Spider-Man: Brand New Day; no obstante, es posible que sea en la última semana de junio o primera de julio.

Pues las siguientes paradas de la gira mundial de Spider-Man: Brand New Day con Tom Holland serán el 22 de junio en Alemania, y el 24 de junio en Francia.

Si bien aún faltan varias fechas en Europa, pues Tom Holland también visitará Países Bajos, Italia e Inglaterra; es muy posible que después de esos compromisos, el elenco de la película llegue a América.

Solo queda esperar a la información oficial de Sony sobre la fecha en la que será el evento en CDMX, lo cual debería de revelarse en los próximos días.

Tom Holland en las grabaciones de Spider-Man 4 (Instagram/@tomholland2013)

¿Qué hará Tom Holland en CDMX con Spider-Man: Brand New Day?

Aunque tampoco se han detallado las actividades de Tom Holland en CDMX con Spider-Man: Brand New Day, se espera que haya por lo menos una alfombra roja y fan event.

Esto es lo clásico que hay en este tipo de visitas, como la de Tom Holland a CDMX con Spider-Man: Brand New Day. Tampoco se descarta algunas actividades con los medios locales, como conferencias y entrevistas.

Hay que señalar que esta sería la tercera vez que Tom Holland viene a México promocionando una película de Spider-Man, aunque curiosamente sería la primera vez en CDMX con el Hombre Araña.

Pues para Homecoming y Far From Home, Tom Holland se dio cita en Querétaro para dos ediciones de la renovada “CONQUE”, antes de que la mencionada convención fuera cancelada unos años después.