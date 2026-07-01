María Felicia Jiménez decidió que pondrá fin a su matrimonio con Víctor Rodríguez Padilla, contra quien ya interpuso una denuncia por violencia familiar.

La aún esposa del ex director de Pemex, interpuso el pasado lunes 29 de junio una denuncia en compañía de la Secretaría de las Mujeres por violencia familiar luego de dar a conocer videos donde se observa cómo es maltratada.

Asimismo, reiteró que su prioridad es que estas acciones no afecten a sus hijos y “había que tomar una decisión y había que denunciar”.

“Hasta aquí”: María Felicia Jiménez terminará su matrimonio con Víctor Rodríguez Padilla

En entrevista para Azucena Uresti, María Felicia Jiménez compartió que la violencia que vivió a manos de Víctor Rodríguez Padilla no fue sólo física sino económica y emocional.

Asimismo, resaltó que es precisamente la violencia emocional lo que más le afectó, pues la hizo sentir como si no valiera.

“Exponerme a mí, exponer a mi niño era muy difícil para mí pero yo creo que el hecho de levantarse todos los días y mirarse al espejo es algo que te va destruyendo internamente hasta que uno dice hasta aquí” María Felicia Jiménez

Por ello, tomó la decisión de divorciarse de Víctor Rodríguez Padilla; sin embargo, esta medida la tomará hasta que termine el proceso legal en su contra por la denuncia por violencia familiar.

Asimismo, María Felicia Jiménez reconoció que el proceso que inició al denunciar en redes sociales la violencia que sufrió en su casa de Morelos y que siguió con una denuncia formal en la Ciudad de México (CDMX), ha sido agotador.

“Sí, pienso divorciarme pero quiero pasarme todo este proceso porque agotador sí ha sido, sí está siendo…Es como que el último paso” María Felicia Jiménez

Víctor Rodríguez Padilla le pidió perdón a María Felicia Jiménez

Por otra parte, María Felicia Jiménez compartió que, a través de una amistad cercana a ella, se ha disculpado por la violencia que ejerció en contra de ella.

“Sí, ha pedido disculpas, ha pedido perdón…perdón por toda la situación, perdón por todos los hechos y perdón por todos los hechos” María Felicia Jiménez

Asimismo, resaltó que sólo se ha tratado de una disculpa pero no una solicitud de reconciliarse.

De acuerdo con María Felicia Jiménez, no están pensando en reconciliarse y sí piensa ponerle fin a su matrimonio una vez que se resuelvan los temas legales por el maltrato que sufrió.

María Felicia Jiménez también reiteró que si decisión de denunciar y llevar el proceso hasta la última instancia es para evitar que sus hijos no normalicen la violencia hacia las mujeres.