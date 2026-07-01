El cantante Germán Lizárraga confirmó la muerte de su hija, Yolanda Lizarraga Félix, a los 43 años de edad.

La noticia se reveló el miércoles 1 de julio a través de un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de Estrellas de Sinaloa, agrupación fundada por Germán Lizárraga.

“Con gran tristeza, acompañamos a nuestro querido Germán Lizarraga y a toda su familia por el cesible fallecimiento de su querida hija Yolanda Lizárraga Félix” Banda Estrellas de Sinaloa

Muere Yolanda Lizárraga Félix, hija de Germán Lizárraga (Instagram/@estrellasdesinaloa)

¿De qué murió Yolanda Lizárraga Félix? Hija de Germán Lizárraga

Yolanda Lizárraga Félix era nieta de Cruz Lizárraga, fundador de Banda El Recodo.

La familia de Germán Lizarraga no reveló la causa de la muerte de Yolanda Lizárraga, pero se sabe que ocurrió el pasado martes 30 de junio.

Estrellas de Sinaloa envió sus condolencias a Germán Lizárraga y su familia: “Deseando que encuentren fortaleza y consuelen el amor de quienes los rodean. Hoy más que nunca estamos con ustedes”.

Asimismo, Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán envió su pésame a Germán Lizárraga y su familia, quienes son conocidos por su trabajo en la música sinaloense.

Hasta el momento, Germán Lizárraga no ha hecho declaraciones por la muerte de su hija.

Familia Lizárraga reacciona a la muerte de Yolanda Lizárraga Félix

Germán Lizárraga se ha mantenido hermético tras la muerte de su hija. Hasta el momento, solo un miembro de la familia ha reaccionado a la lamentable pérdida.

El productor musical Jorge Lizárraga Martínez, sobrino de Germán Lizárraga, compartió una publicación en Instagram para lamentar la muerte de su prima.

“Nos dejas amor suficiente para toda una vida de recuerdos. Un beso al cielo. Descansa en paz prima”, escribió Jorge Lizárraga Martínez.