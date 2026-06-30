A un mes del esperado estreno de Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland y Lionel Messi unieron fuerzas en una inesperada colaboración que rápidamente conquistó a millones de seguidores de Marvel y del futbol alrededor del mundo.

El divertido comercial promocional de Spider-Man: Brand New Day con Tom Holland y Lionel Messi, ya circula ampliamente en redes sociales y forma parte de la campaña global de Sony Pictures.

Tom Holland y Messi protagonizan inesperado encuentro antes del estreno de Spider-Man: Brand New Day

Un nuevo comercial que promociona Spider-Man: Bran New Day, sorprendió a los fans al tener a Lionel Messi como invitado especial junto a Tom Holland, el cual ya tiene a todos hablando de ello en redes sociales.

En el clip, Messi utiliza un dispositivo llamado “Spidey Tracker” para localizar a Tom Holland, quien interpreta a Peter Parker en la nueva entrega cinematográfica; la interacción entre ambos incluye bromas, referencias al personaje y un momento especial en el que Holland sorprende al hablar en español con la frase “Espera aquí”.

Tom Holland y Lionel Messi tienen una colaboración para Spider-Man: Brand New Day (Sony Pictures )

La campaña promocional también contempla experiencias interactivas en más de 30 países de Spider-Man: Brand New Day además de contenido exclusivo para los seguidores del superhéroe arácnido, incluyendo México.

El encuentro entre Tom Holland y Lionel Messi fue celebrado por los usuarios, quienes incluso imaginaron a Messi balanceándose entre edificios con telarañas y levantando la Copa del Mundo; aunque eso sí, Messi de nueva cuenta, no habló en inglés.

La participación de Lionel Messi en esta estrategia publicitaria de Spider-Man: Brand New Day confirma el alcance global de la franquicia y demuestra cómo el deporte y el entretenimiento pueden converger para generar uno de los momentos virales más comentados del verano.

Spider-Man: Brand New Day marcará el regreso de Tom Holland como Peter Parker, el icónico héroe de Marvel después de cinco años de ausencia en solitario, la película llegará a los cines mexicanos el próximo 29 de julio, dos días antes de su estreno en Estados Unidos, y promete una nueva etapa para Spider-Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).