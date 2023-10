Como se esperaba, la taquilla de Five Nights at Freddy’s se estableció como la número uno en todos los territorios donde se estrenó, incluyendo Estados Unidos.

En Estados Unidos la taquilla de Five Nights at Freddy’s fue de 78 mdd (1.4 mil mdp) , siendo uno de los estrenos más fuertes en octubre, en fin de semana de Halloween y para una película de videojuegos.

A nivel mundial no se quedó atrás, pues hizo 52 mdd (941 mdp) , colocándose también hasta arriba de las preferencias del público en este último fin de semana de octubre.

Con esto tenemos un total de 130 mdd (2.3 mil mdp) , siendo ya un éxito instantaneo, pues su producción fue de sólo 20 mdd (362 mdp) .

Five Nights at Freddy’s (Universal)

Taquilla de Five Nights at Freddy’s le quita el reinado a Taylor Swift

La reina del cine de otoño, Taylor Swift, tuvo que ceder su corona a la taquilla de Five Nights at Freddy’s. The Eras Tour se fue al segundo lugar por primera vez desde su estreno.

Taylor Swift apenas consiguió 14.7 mdd (266 mdp) este fin de semana , siendo superada por mucho por la taquilla de Five Nights at Freddy’s.

Eso sí, a nivel mundial ya lleva un acumulado de 203 mdd (3.6 mil mdp) , siendo también uno de los estrenos en cine más grandes del año, ya que su presupuesto también fue de 20 mdd (362 mdp) .

Quien la sigue pasando mal a pesar de todos los aplausos es Los Asesinos de la Luna, que sólo tuvo 9 mdd (163 mdp) de recaudación esta semana, para un total mundial de 51 mdd (923 mdp) ; un completo fracaso debido a su costo de 200 mdd (3.6 mil mdp) .

Aunque recordamos que el interés de Apple con esta película no es jalar números, sino que sea considerada para la temporada de premios, ya que llegará a Apple TV+ en unas semanas.

Taylor Swift proyectará en cines su gira The Eras Tour Film y Cinépolis lo traerá a México (@tstheerastourfilm / Instagram)

Taquilla de Five Nights at Freddy’s despide a Paw Patrol: La Súper Película esta semana

Con la llegada de la taquilla de Five Nights at Freddy’s, los cines comienzan a despedir a tres películas esta semana, empezando por el fenómeno de Paw Patrol: La Súper Película.

Paw Patrol: La Súper Película se comienza a despedir de los cines con unos nada despreciables 151 mdd (2.7 mil mdp) , de una producción de 30 mdd (543 mdp) ; lo que nos asegura la permamencia de la franquicia varios años más.

Otra película que se va por la taquilla de Five Nights at Freddy’s, es Saw X que se retira con 82 mdd (1.5 mil mdp) ; también muy buenos, pues costó sólo 13 mdd (235 mdp) .

Por último otro de los fracasos de Disney, Resistencia, abandona la cartelera por la puerta de atrás con 97 mdd (1.7 mil mdp) ; esta producción tuvo un presupuesto de 80 mdd (1.4 mil mdp) , lo que confirma la mala racha del estudio del ratón.

Paw Patrol La Súper Película (Paramount)

Con información de Variety y Box Office Mojo.