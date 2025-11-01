¿Ya tienes tu disfraz de Halloween? ¿Pensaste en Rumi de KPop Demon Hunters? Pues no eres la única, ya que se trata de uno de los disfraces más solicitados.

Las redes sociales se han inundado de videos e imágenes con tutoriales, modelos e incluso memes de los disfraces de Rumi de KPop Demon Hunters.

Rumi de K-Pop Demon Hunters (Netflix)

Disfraz de Rumi de KPop Demon Hunters es la sensación en redes

Tras el éxito de la película, principalmente entre niñas y niños, el disfraz de Rumi de KPop Demon Hunters es de los que más aparecen en redes sociales.

No solo de personas que ya tienen sus disfraces de Rumi de KPop Demon Hunters, también de tutoriales, para que hagas el traje de último momento.

Esto último ha sido muy bien recibido por fans, así como por mamás y papás, que no le pudieron conseguir a sus hijas un traje de Las Guerreras K-Pop para este Halloween.

Ahí te muestra desde cómo hacer los shorts, playera y saco; pero más que otra cosa, muestran cómo lograr el peinado tan representativo de la cazadora de demonios.

Pues se trata de algo que requiere una gran cantidad de esfuerzo y pelucas, además de adornos y una gran disposición.

Ya no hay disfraces de Rumi de KPop Demon Hunters

La razón por la que los tutoriales del disfraz de Rumi de KPop Demon Hunters son tan apreciados, es debido a que ya no hay disfraces como tal.

Varios reportes, de todo el mundo, indican que las tiendas de disfraces (oficiales y no oficiales) ya no cuenta con trajes de Rumi de KPop Demon Hunters.

Lo curioso es que no había disfraces en tallas de adultos y de niños, lo que indica la popularidad de la película en audiencias de todas las edades.

Así que mucha gente tuvo que recurrir a hacer sus propios trajes de la cazadora de demonios, si no querían quedarse fuera de la tendencia para este día de Halloween.