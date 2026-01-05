Soy Frankelda es nominada a los Annie Awards, una de las premiaciones más prestigiadas de animación, como Mejor Película Independiente.

International Animated Film Association eligió a Soy Frankelda para formar parte de la lista de nominados en la categoría película independiente junto a Una vida magnífica y Arco.

Una de las películas más reconocidas del 2025 fue Soy Frankelda, la primera película mexicana hecha con técnica stop motion.

Annie Awards son el máximo galardón a la animación organizado por International Animated Film Association, donde se reconoce a lo más destacado de la esta categoría en el mundo.

Soy Frankelda está nominada en la categoría Mejor Película Independiente junto a:

Una vida magnífica

Arco

Perdido en la luz de las estrellas

Escarlata

Soy Frankelda fue la película inaugural del último Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el pasado 6 de junio de 2025.

Se estrenó el pasado 23 de octubre de 2025 y ganó dos premios en el Festival Internacional de Cine de Fantasía en: Mejor Película de Animación y Mención Especial del jurado por Mejor película de Animación.

Soy Frankelda inició como un especial de media hora para HBO Max y se concretó como una película de una hora y 53 minutos.

¿Dónde ver los Annie Awards? La premiación que nominó a Soy Frankelda

Los Annie Awards se realizarán en Los Ángeles el:

Fecha: sábado 21 de febrero

Horario: A las 7:00 de la noche

Dónde ver: Página oficial de Annie Awards

Soy Frankelda sigue disponible en la cartelera de la Cineteca Nacional los días 5, 6 y 7 de enero en horarios de: 15:00, 17:30 y 20:00 horas; también está disponible en HBO Max

También no te puedes perder la exposición de Soy Frankelda en la Galería de la Cinética Nacional que estará disponible hasta el 6 de enero.